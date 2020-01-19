Oppo Find X2'nin Muhteşem Ekran Detayları Ortaya Çıktı

Oppo'nun ilerleyen zamanlarda tanıtacağı Oppo Find X2 hakkında ortada fazla bilgi olmasa da yeni detaylar ulaşmaya başladı. Weibo'da yapılan paylaşıma göre Oppo Find X2, 120 Hz QHD+ ekrana sahip olabilir.

Akıllı telefon piyasasında son zamanlarda sıkça duyduğumuz isimlerden olan Oppo, önümüzdeki aylarda yepyeni bir cihazıyla karşımızda olacak. Bu cihaz, neredeyse bir amiral gemisi özelliklerine sahip olması beklenen Oppo Find X2 ismiyle anılıyor. Cihaz hakkında birkaç şey bilmemize rağmen bazı önemli detaylar hâlâ gün yüzüne çıkmadı.

Detaylara henüz sahip olmasak da Oppo tarafından paylaşılan bir bilgide cihazda ekran altında bulunan bir kameranın olmayacağı kesinleşmişti. Fakat yeni çıkan bir bilgi cihazın ekranı hakkında çok önemli detayları açığa çıkardı. Gelin, o detaylara bir bakalım.

Oppo Find X2, 120 Hz QHD+ ekran seçeneğine sahip olabilir:

Oppo Find X2’nin ekran detaylarının paylaşıldığı yer, sık sık başka cihazlar hakkında da bilgi aldığımız Çin’in sosyal medyası Weibo. Burada paylaşılan bir paylaşıma göre Oppo Find X2, 6,5 inçlik 3168 x 1440 çözünürlüğünde kıvrımlı OLED panele sahip olacak.

Peki bu paneli özel kılan şey ne olacak dersiniz? Elbette, yeni nesil telefonlarda göreceğimiz 120 Hz tazeleme hızı. Paylaşıma göre Oppo Find X2’de de 120 Hz tazeleme hızını göreceğiz. Fakat ekranın detayları yalnızca bununla da sınırlı değil.

Weibo’daki paylaşıma göre Oppo Find X2, kullanıcılarına FHD+ ve QHD+ çözünürlük seçeneklerini sunacak. Aynı zamanda 60 Hz ve 120 Hz arasında seçim yapmak da yine kullanıcılara bırakılacak. Yani isterseniz Oppo’nun Find X2 cihazını QHD+ ekranda 120 Hz tazeleme hızıyla kullanabileceksiniz.

Elbette Weibo’da yapılan paylaşımın ne kadar güvenilir olduğu da diğer cihazlar hakkında çıkan söylentilerle aynı seviyede. Cihazın bataryasının bu kadar yükü kaldırıp kaldırmayacağı ayrı bir merak konusuyken diğer yanda da günümüz uygulamalarının bu teknolojiyi destekleyip desteklemeyeceği mevzusu bulunuyor.

Her şeye rağmen, Oppo Find X2’nin muhteşem özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz. Daha önce çıkan söylentilere göre cihaz, Snapdragon 865 işlemciye ve 5G desteğine sahip olacak. Kamera kısmında fazla detay bulunmasa da 50 W kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Yani kablosuz şarj desteğinde yeni bir rekor görebiliriz.