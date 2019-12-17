OPPO Reno2 Serisinin Sıla'lı İkinci Reklam Filmi Yayınladı

Çinli akıllı telefon üretici Oppo, Reno2 serisi için Türkiye’de çektiği yeni reklam filmini yayınladı. Etkileyici çekim açıları ile dikkat çeken reklamda, Sıla, Didem Soydan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Kısa süre önce ünlü şarkıcı Sıla ile çektiği reklam filmi ile büyük beğeni toplayan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, ülkemizdeki reklam kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Oppo'nun yeni modeli Reno2 için çektiği reklamda yine Sıla’yı görüyoruz.

“Bir iş var bu işin içinde” başlığı altında yayınlanan reklamda bu kez Sıla’ya ünlü model Didem Soydan ile ünlü oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu da eşlik ediyor. Bir dakika uzunluğundaki reklam filminde, Sıla’nın sesinden Türk Edebiyatı’nın usta şairlerinden Orhan Veli’nin ‘Bir iş var’ adlı şiirini dinliyoruz.

Reklamda, Oppo Reno2’nin ultra geniş açı, ultra gece modu ve ultra video sabitleme gibi kamera yetenekleri öne çıkarılıyor. “Sıra dışı olmak senin yeteneğin” mesajının verildiği reklam filmi, şu ana kadar izleyicilerden büyük beğeni toplamış durumda.

Oppo Reno2 kullanıcılara neler sunuyor?

Çinli markanın geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı Oppo Reno2, 6.5 inçlik Dinamik AMOLED ekranında 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 93.1 gibi oldukça etkileyici ekran/kasa oranına sahip olan akıllı telefon, ön tarafta açılır kapanır 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor. Reno2’nin arkasını çevirdiğinizde ise 48MP + 13MP + 8MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyorsunuz.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden alan Oppo Reno2, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile geliyor. VOOC Flash Charge 3.0 ve 20W hızlı şarj destekli 4.000mAh bataryadan beslenen akıllı telefon, kutusundan Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Oppo Reno2 için yayınlanan reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz: