OPPO Reno4 SE'nin Resmi Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun yeni modeli OPPO Reno4 SE'nin ön siparişe açılmasıyla birlikte render görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Çinli teknoloji şirket OPPO, yeni akıllı telefonu OPPO Reno4 SE'yi ön siparişe açtı. Tabii telefonun ön siparişe açılmasıyla birlikte bazı teknik özellikler ve tasarım da belli oldu.

BBK Electronics'in alt kuruluşu olan OPPO'nun yeni modeli Reno4 SE Super Flash Blue, Super Flash Black ve Super Flash White olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Peki, bunun haricinde ortaya çıkan diğer teknik ve tasarım özellikleri neler?

OPPO Reno4 SE'nin ortaya çıkan özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi, Reno4 SE modelinde kullanıcılarına 8 GB RAM + 128 GB dâhili depolama ve 8 GB RAM 256 GB dâhili depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise ağırlığı ya da hafifliği oluyor. Reno4 SE sadece 169 gram ağırlığında ki bu da kendisini Reno4 ailesindeki en hafif model yapıyor.

Telefonun dış yüzeyinden iç katmanlarına doğru geçtiğimizde ise 4.300 mAh değerinde bir batarya ve 65 W ultra hızlı şarj bizleri karşılıyor. Cihazdaki bu ultra hızlı şarj özelliği, 5 dakikalık şarjla 4 saatlik bir kullanım sunuyor. Telefonun 4.300 mAh'lik bataryasının tamamen dolması ise sadece 37 dakika sürüyor.

OPPO Reno4 SE'de eşsiz, mikron seviyesinde bir gravürleme işlemi bulunuyor ki bu da güneş ışığı parlamasını 15 bin kanalda gizliyor ve herhangi bir açıdan gelen ışığı yansıtabiliyor. 21 Eylül'de çıkış yapacak olan cihazın fiyatı ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.