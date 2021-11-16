Yangınlarla Mücadele İçin Alınacak Uçak Sayısı Açıklandı

Ülkemizde geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sonrası uçak konusu gündemde epey yer tutmuştu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı bir açıklamayla bu gündem maddesine dair önemli bilgiler paylaştı.

Geride bıraktığımız yaz boyunca, hem ülkemiz hem de dünya genelinde pek çok ülke oldukça kötü günlerden geçti. İklim krizinin en büyük etkilerinden biri olarak karşımıza çıkan orman yangınları, giderek artan şiddetleriyle yaz boyu etkisini sürdürdü. Ülkemizde yaşanan ve yoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini gösteren yangınlarca ormanlarımız yok oldu, köyler ve yaşam alanları yandı, hayvanlar telef oldu ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu.

Yangınların gerçekleştiği dönemde en büyük tartışma konularından biri ise yangın söndürme uçakları olmuştu. Yetersiz yangın müdahale filosu, uçak ve helikopterlerin destekte yetersiz kalması gibi maddeler gündemde yer alırken, İspanya ve Rusya gibi ülkelerden ülkemize yangın söndürme uçakları ile destek gelmişti. THK'nın mevcut olan ancak ihale dışı bırakılan uçaklarına ait görüntülerin de gelmesi sonrası konu kızışsa da, bir süre sonra yangınlar durdu ve uçak konusu da unutuldu.

Kaç uçak alınacağı açıklandı:

Neyse ki bugün bu konuda bir adım atıldığını ve çalışmalar yapıldığını gösterecek bir açıklama geldi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, konuya lişkin yaptığı açıklamada, 2022 yılında bu alana ayrılacak bütçeyi ve alınacak uçak sayısını açıkladı.

Açıklamasında kullanılan helikopter sayısına da değinen Karacabey, ''Bununla alakalı 2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak. 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Ayrıca, geçmiş yıllarda en fazla 30 helikoptere kadar bir yılda kullanırken 2021 yılında 9 helikopter ile çalıştık. İnşallah 2022 yılında bu helikopter sayısını da 55’e çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

Özellikle yangınların etkisinin yoğun hissedildiği bölgelerde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangın havuzları ve göletleri planladıklarını ifade eden Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı müdürlük olarak filolarını ve ekiplerini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.