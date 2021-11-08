Geçtiğimiz hafta yangınla gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nde bu kez de yağmur sularının yemekhaneyi bastığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından resmi açıklama da geldi.

Yaklaşık 2 hafta önce 2030 yılına kadar sular altında kalabileceği açıklanan Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nden bugün çarpıcı görüntüler geldi. Geçtiğimiz hafta elektrik trafosunun patlaması sonucunda yangınla gündeme gelen projenin inşaatında bu kez personel yemekhanesi su baskınıyla karşı karşıya kaldı.

Görüntü, geçen hafta pazartesi ve salı günlerinde etkili olan yağmurun ardından bir çalışan tarafından kaydedildi. 12 saniyelik görüntüde binlerce çalışanın yemek yediği alanın sular altında kaldığı görüldü. Görüntüler üzerine Akkuyu Nükleer A.Ş.’den yazılı bir açıklama geldi.

Projenin yemekhanesinden gelen görüntü:

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin açıklaması:

“Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi.”

“2030 yılında sular altında kalacak”:

2 hafta önce açıklama yapan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, projenin 2030 yılında deniz suyunun altında kalacağını ve bir an önce iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Atal, böyle bir şeyin yaşanması durumunda Türkiye’nin halk sağlığının ve ekonomisinin de çökeceğini dillendirdi. Daha fazla detay için: