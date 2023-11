24-27 Ekim tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ICTWEEK’te yeni nesil teknolojilere dair pek çok konu ele alınırken bilgi teknolojileri alanında hizmet veren yabancı şirketlere Özbekistan'da sunulan özel devlet destekleri ve avantajlar öne çıktı.

Bilişim sektörü artık aklınıza gelebilecek diğer tüm sektörleri etkileyen ve gelişimlerine katkı sağlayan bir sektör. Bu da epey büyük bir pazar payı ve sektörel büyüklük anlamına geliyor. Bu durumu değerlendirerek hem bölgesinde hem de dünyada bilgi teknolojileri alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen ülkelerden biri de Özbekistan.

Orta Asya’nın en önemli bilişim etkinliklerinden ICTWEEK de ülkede bu doğrultuda gerçekleştirilen önemli etkinliklerden biri oldu. Özel sektör ve kamu kurumları başta olmak üzere yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik, bilgi teknolojileri (BT) alanında bölgesel bir merkez olmayı hedefleyen Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlendi.

Etkinliğin en dikkat çeken başlıklarından biri, Özbekistan'da yabancı şirketlere verilen desteğe yönelik açıklamalar oldu

Demin de bahsettiğimiz üzere, bilişim sektörü oldukça büyük bir pazara sahip. Bu da dünyanın pek çok ülkesini sektöre yönelik özel adımlar atmaya sevk ediyor. ABD'den Türkiye'ye pek çok ülke bilişim sektörüne destek sunuyor.

ICRTWEEK'te aktarılanlara göre Özbekistan'ın da bilişim sektöründe hem yerli hem yabancı şirketlere yönelik dikkat çeken destek programları var. Etkinlik kapsamında 26 Ekim'de düzenlenen Özbekistan Dış Kaynak Forumu'nda paylaşılan bilgilere göre Özbekistan, başta vergi avantajları olmak üzere pek çok imkan sunuyor.

Bilişim teknolojileri alanında Asya’nın en çok dikkat çeken ülkelerinden biri olan Özbekistan, son 5 yılda bilişim hizmetleri ihracatında 82 kat büyüme kaydetti. Tüm program ve teşviklerin öncelikli hedefinin Özbekistan'ın BT hizmetleri ihracatını yıllık 5 milyar dolara çıkarmak olduğunun altını çizen IT Park Özbekistan Genel Müdürü Farhod Ibrahimov, konu hakkında yaptığı açıklamada ''IT Park bu yıldan itibaren iki ana hedefe odaklanıyor: Yerel şirketlerin uluslararası pazara açılmasını desteklemek ve yabancı şirketleri Özbekistan'a çekmek. Şirketler, kapsamlı bir ayrıcalıklı hizmet paketini temsil eden ‘Hepsi bir arada’ programına erişebiliyor. Program; kurumsal özel bir yönetici, 24 saat destek hizmeti, personel alımında destek, altyapı, hukuk, muhasebe ve bankacılık hizmetlerinin yanı sıra kesintisiz internet erişimini içeriyor. Tüm IT Park sakinleri, her türlü kurumlar vergisinden muaf ve yalnızca %7,5 oranında imtiyazlı gelir vergisi ödüyor. Özbekistan şu anda bu konuda dünyanın en cazip ülkesi olabilir'' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe sektörden pek çok şirketin yöneticileri de katıldı

Forum’a katılım sağlayan, IT Park’ın yerleşik şirketlerinden Analytec CEO'su, VMoney CTO'su ve Amfora CTO'su Cenk Göktürk, ''Şehirde veya ülkede bir şeye ihtiyacımız olduğunda doğrudan ulaşabileceğimiz ilgililer var. İngilizce yaygın bir dil ve neredeyse herkes ile rahatça iletişim kurabiliyoruz. Hatta sadece İngilizce konuşan bir kişi değil, aynı zamanda bize yardımcı olmaya istekli birileri de her zaman bulunabiliyor'' sözleriyle Özbekistan'da şirketlerin karşılaştığıı genel manzarayı özetledi.

Özbekistan Dış Kaynak Forumu’nun diğer katılımcıları arasında girişimci ve danışman Andrew Wrobel, UNIDO Kore Başkanı Maengho Shin, Dünya Bankası Kıdemli Operasyon Direktörü Sandra Sargent, Ejada Systems COO’su Ahmed Atif Bashir, Revotech CEO'su Nodir Turdimatov, Analytec CEO'su, VMoney CTO'su ve Amfora CTO'su Cenk Göktürk’ün yanı sıra, Proje Dükkanı CEO’su Ali Cenk Gülce yer aldı. Forum, katılımcıların Özbekistan'ın yetenek rezervleri, stratejileri, fırsatları ve zorluklarını tartıştığı bir panelle sona erdi.

İki Türk şirketi de Özbekistan’da yerini aldı

IT Park Özbekistan'da yerleşik şirketlerin arasında iki Türk şirketi de bulunuyor. Buradaki şirketlerin hizmet alanlarına bakıldığında, 650'den fazla firmanın perakende, fintek, eğitim, tıp ve diğer alanlarda ürünleri bulunduğu göze çarpıyor.

Ayrıca 450'ye yakın şirket, yazılım ürünlerinde teknik destek hizmetleri, modifikasyonlar ve iyileştirmeler sağlamanın yanı sıra yurt dışında dış kaynak kullanımı (BPO) hizmetleri de dahil olmak üzere, BT eğitimi alanında hizmet veriyor. 30'dan fazla şirket yapay zekâaya dayalı olarak geliştirilen yazılım ürünleri sunuyor.