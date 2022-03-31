Geçtiğimiz pazartesi günü Oscar Ödülleri'nde sunucu tokatlayan Will Smith hakkında bugün Akademi'den bir açıklama geldi. Akademi, olayın ardından Smith'ten töreni terk etmesini istediğini, ancak Smith'in bu talebi reddettiğini paylaştı.

Geçtiğimiz pazartesi gecesi düzenlenen Oscar Ödülleri, tüm dünyayı sarsan ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Hollywood’un ünlü aktörü Will Smith, ödül töreninin sunucularından Chris Rock’a eşi hakkında yaptığı bir esprinin ardından canlı yayında tokat attı. Chris Rock, tokatın ardından profesyonel bir şekilde ortamı toparlamaya çalışırken Smith’in ağzından küfürler duyuldu.

Söz konusu olaydan birkaç dakika sonraysa Will Smith, sahneye çıkarak kazandığı Oscar Ödülü’nü aldı. Will Smith’in davranışının olay anında veya sonrasında herhangi bir şekilde cezalandırılmadığı bilinirken, bugün töreni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden önemli bir açıklama geldi.

“Will Smith’ten töreni terk etmesini istedik, reddetti”

Kuruluş, paylaştığı açıklamasında Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasının ardından Smith’ten töreni terk etmesinin istendiğini söyledi. Fakat Will Smith, Akademi’nin bu talebini reddetti. Kuruluş, ayrıca Smith’e karşı bir disiplin soruşturmasının da başlatıldığını açıkladı.

Akademi tarafından sunulan bilgilere göre kuruluş, 18 Nisan’da bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirecek ve bu toplantıda Will Smith’e yönelik bir karara imza atacak. Smith’e uygulanacak olası cezalar arasında üyeliğinin askıya alınması, tamamen atılması ya da ‘diğer yaptırımların’ da olduğu belirtiliyor. Will Smith’e verilen Oscar’ın geri alınıp alınmayacağı da henüz bilinmiyor.