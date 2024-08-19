Gazeteci Emre Özpeynirci, kaleme aldığı yazısında Türkiye'de kaç adet oto galeri yer aldığını paylaştı. Ayrıca en çok galerinin bulunduğu illere de verilerde yer verildi.

Türkiye’de sıfır otomobil satışları yüksek seviyelerde devam etse de ikinci el satışlarda gerileme vardı. Hâliyle de bu durum ülke genelindeki oto galerileri etkiliyordu. Galericilerden şikâyetler gelmeye devam ederken bugün galeriler konusunda önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, kaleme aldığı yazısında Türkiye’de ne kadar galeri olduğunu paylaştı. Bu işletmelerin sayısının tahminlerin altında olduğu görüldü.

Türkiye’de 35 bin civarı galeri var

Özpeynirci’nin açıklamalarına göre Türkiye’de Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almış ikinci el ticaret yapan toplam işletme sayısı 37.504. Bunlardan yetkili satıcılar ve birden fazla şubeye sahip kurumsal ikinci el firmaları çıkarıldığında ise 35 bin civarı bir sayı kalıyor.

Bu da ülkemizdeki oto galerilerinin sayısının 35 bin civarında olduğunu gözler önüne seriyor. Yani 70-80 bin civarlarında olduğu iddiaları pek doğru değil. Türkiye’de 32 bin 240 civarı mahalle olduğunu düşündüğümüzde her mahalleye 1,08 civarında galeri düştüğü sonucunu çıkarıyoruz.

Bunun yanı sıra ilginç veriler de ortaya çıkmış. Özpeynirci’ye göre Tunceli’de tek bir galeri bile yok. Şehirde yetki belgesi olan bir işletmeye rastlanmamış. Türkiye’de en çok belgeye sahip olan şehir ise tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul. Burada 5.774 adet işletme var. Onu 2.544 ile Ankara ve 2.149 adet ile Antalya takip ediyor.

Galerilere düşen otomobil sayısı da veriler arasında. Öyle ki ülke genelinde her bir galeriye ayda 33 otomobil düşüyor.