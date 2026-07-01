Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Otomotiv Devlerinden AB'ye Uyarı: BYD Yatırımı Bu Yüzden mi İptal Oldu?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği (ACEA), AB'nin yeni Sanayi Hızlandırıcı Yasası'na karşı önerilerini yayımladı.

Otomotiv Devlerinden AB'ye Uyarı: BYD Yatırımı Bu Yüzden mi İptal Oldu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BYD’nin Türkiye’deki devasa yatırım planlarını neden askıya aldığı konusundaki soru işaretleri yavaş yavaş cevaplanıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaşımına göre olayların perde arkasında "Avrupa kurnazlığı" yatıyor olabilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

BYD Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

BYD Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

İçerikten Görseller

Otomotiv Devlerinden AB'ye Uyarı: BYD Yatırımı Bu Yüzden mi İptal Oldu?
2

BYD yatırımı neden durdu?

Avrupa pazarının küçülmesi, devasa üretim maliyetleri ve 2030 elektrikli araç hedefleri yüzünden milyarlarca avroluk baskı altında ezilen Avrupalı üreticiler, kelimenin tam anlamıyla paniklemiş durumda.

ACEA Genel Direktörü Sigrid de Vries’in de itiraf ettiği gibi Avrupa sanayisinin "içinin boşalmasından" korkan devler, çareyi korumacı duvarlar örmekte buldu. İşte bu yüzden, Türkiye’nin “Made in EU” (Avrupa Malı) avantajından yararlanmasını kesinlikle istemiyorlar.

"Bizimkiler kalsın, yeniler gelmesin" planı

2

ACEA’nın stratejisi gayet açık: "Türkiye’de hâlihazırda üretim yapan Avrupalı markalara (Ford, Renault, FIAT vb.) özel istisna tanınsın ancak yeni markalar bu avantaja ortak olamasın." Birlik, Sanayi Hızlandırma Yasası için sunduğu resmî görüşte, sistemin coğrafi sınırlarının sadece 27 AB üyesi ve Birleşik Krallık ile daraltılmasını talep etti.

Türkiye ve Fas gibi stratejik üslerdeki mevcut Avrupalı yatırımların korunmasını isteyen ACEA, kapıyı yeni dış yatırımlara kapatarak pastayı kimseyle paylaşmak istemediğini açıkça ilan ediyor. Bu hamle, Çinli BYD gibi şirktlerin Türkiye üzerinden Avrupa pazarına gümrüksüz ticaretine bariyer örüyor.

Gelecekte Avrupalı üreticilerin bu korumacı tavrının dengeleri nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Araba Elektrikli Araba BYD

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com