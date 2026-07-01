Otomotiv Devlerinden AB'ye Uyarı: BYD Yatırımı Bu Yüzden mi İptal Oldu?

Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği (ACEA), AB'nin yeni Sanayi Hızlandırıcı Yasası'na karşı önerilerini yayımladı.

BYD’nin Türkiye’deki devasa yatırım planlarını neden askıya aldığı konusundaki soru işaretleri yavaş yavaş cevaplanıyor.

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Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaşımına göre olayların perde arkasında "Avrupa kurnazlığı" yatıyor olabilir.

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BYD yatırımı neden durdu?

Avrupa pazarının küçülmesi, devasa üretim maliyetleri ve 2030 elektrikli araç hedefleri yüzünden milyarlarca avroluk baskı altında ezilen Avrupalı üreticiler, kelimenin tam anlamıyla paniklemiş durumda.

ACEA Genel Direktörü Sigrid de Vries’in de itiraf ettiği gibi Avrupa sanayisinin "içinin boşalmasından" korkan devler, çareyi korumacı duvarlar örmekte buldu. İşte bu yüzden, Türkiye’nin “Made in EU” (Avrupa Malı) avantajından yararlanmasını kesinlikle istemiyorlar.

"Bizimkiler kalsın, yeniler gelmesin" planı

ACEA’nın stratejisi gayet açık: "Türkiye’de hâlihazırda üretim yapan Avrupalı markalara (Ford, Renault, FIAT vb.) özel istisna tanınsın ancak yeni markalar bu avantaja ortak olamasın." Birlik, Sanayi Hızlandırma Yasası için sunduğu resmî görüşte, sistemin coğrafi sınırlarının sadece 27 AB üyesi ve Birleşik Krallık ile daraltılmasını talep etti.

Türkiye ve Fas gibi stratejik üslerdeki mevcut Avrupalı yatırımların korunmasını isteyen ACEA, kapıyı yeni dış yatırımlara kapatarak pastayı kimseyle paylaşmak istemediğini açıkça ilan ediyor. Bu hamle, Çinli BYD gibi şirktlerin Türkiye üzerinden Avrupa pazarına gümrüksüz ticaretine bariyer örüyor.

Gelecekte Avrupalı üreticilerin bu korumacı tavrının dengeleri nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.