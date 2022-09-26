Otonom Arabalara Göz Koymak, Yaya Güvenliğini Artırıyor!

Otonom sürüş sistemlerinin güvenliği ile ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, arabalara bir çift göz yerleştirmenin trafik ve yaya güvenliğini artıracağını ortaya koydu. İşte o ilginç araştırmanın öne çıkan detayları...

Otomobiller, son birkaç yıldır ciddi bir dönüşüm sürecine girdiler ve önümüzdeki on yıllarda, bugün kullandığımız arabaların hiçbirine gerek kalmayacak gibi görünüyor. Zira şirketler, artık iyiden iyiye elektrik motorunu benimsemeye başladılar. Ayrıca otonom sürüş sistemleri de her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bir süre sonra, sürücüye gerek kalmadan yolculuk yapabileceğiz gibi görünüyor.

Bununla birlikte; otonom sürüş sistemleri ile ilgili tartışılan bazı hususlar da var. Örneğin; yaya güvenliği. Sürücülerin olduğu araçlarda bile yaya güvenliği tam olarak sağlanamıyorken insanların yapay zekaya emanet edilmesi, pek çok kesim için hiç de güvenli değil. Yapılan yeni bir çalışma ise otonom sürüş sistemine sahip otomobiller ile yayalar arasında bir bağ kurmanın, güvenliği hiç olmadığı kadar artıracağını gözler önüne serdi. Peki bu bağ neydi ve güvenliği nasıl artırıyordu?

Arabaların önüne bir çift göz koymak, yaya güvenliğini artırabilir!

Tokyo Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, otonom sürüş sistemine sahip arabaları daha da güvenli hale getirmek için ilginç bir yönteme başvurdular. Bu yöntem, arabanın önüne yerleştirilen bir çift gözdü. Evet yanlış duymadınız, bilim insanları, otonom araçların insanları izlemesini sağlayan bir çift göz geliştirdiler ve bu gözü yayaların da görmesini sağladılar. Yapılan çalışma arabaların görünümünü değiştiriyordu ancak güvenlik açısından avantajları düşünüldüğünde, bu durum pek de önemsenmeyebilirdi.

Bilim insanlarının tasarladığı göz işte böyle görünüyor:

Bilim insanları, bir arabaya yerleştirdikleri gözler ile bir de deney yaptılar. Bu deneyde 9'u kadın 9'u erkek olan 18 kişiden yardım alan bilim insanları, bu deneklere 4 senaryo yaşattılar. Bu senaryolar da kendi içerisinde ikiye ayrıldı. İlk aşamada, arabada gözlerin olmaması test ediliyor, ikinci aşamada ise gözler yerleştiriliyor ve bu gözlerin yayaları takip edip etmediği senaryolar gerçekleştiriliyordu. İşte tüm bu çalışmalar, oldukça ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

Cinsiyet, karar verme sürecini değiştirdi!

Deney sırasındaki mantık şöyleydi; eğer gözler o insana bakıyorsa, otonom sürüş sistemi yayanın varlığından haberdardı. Yani olası bir yola atlama durumda kendi kendine durabilecekti. Yapılan deneme süreçleri, bilim insanlarını genel bir sonuca ulaştırdı. Öyle ki arabadaki gözün kendisine baktığını gören bir yaya, geçip geçmeme noktasında daha sağlıklı karar alıyordu. Ancak burada da bir cinsiyet farkı vardı. Erkekler, sadece tehlike anında arabadaki gözlere odaklanırken, kadınlar ise arabadaki gözlerle iletişime geçip, karşıya geçip geçmemenin güvenli olup olmadığına karar vermiş ve sonra da hareket etmişlerdi.

Bilim insanları, yaptıkları çalışma sonucunda daha güvenli bir otonom sürüş sistemi geliştirmenin alternatif bir yolunu bulmuş oldular. Henüz erken aşamada olan çalışma, ilerleyen sonuçta daha da derinleştirilecek ve hakemli bir dergide makale haline getirilecek. O makale yayımlandığında, bazı markaların "gözlere sahip olan" otonom arabalar geliştirdiğine tanıklık edebiliriz.