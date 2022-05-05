Otoyolda Hız Sınırları Artırılıyor! İşte Yeni Hız Limitleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız limitinin artırılacağını açıkladı. 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanan düzenleme ile otoyollardaki hız limiti, 120 km/sa yerine 140 km/sa olacak. Vatandaşın ulaşabileceği maksimum hız, yüzde 10'luk idari yaptırım payı ile 154 km/sa olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm sürücüleri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Soylu tarafından yapılan açıklamalarda, otoyollardaki hız sınırının artırılacağı ifade edildi. Böylelikle vatandaşlar, otoyollardaki yasal sınır olan 132 km/sa hızın üzerine çıkabilecekler. Bakan Soylu, bu açıklamayı yaparken "Ama bu herkes hız yapsın demek değildir." ifadelerini de kullandı.

Mevcut koşullarda otoyollardaki hız sınırı, 120 km/sa olarak belirlenmiş durumda. Bunun üzerine yüzde 10'luk idari yaptırım sınırı ekleniyor ve ceza yemek istemeyen bir vatandaşın 132 km/sa hızı geçmemesi gerekiyordu. İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yasal sınır, 140 km/sa olacak. İdari yaptırım sınırı da aynı şekilde uygulamaya konulacak. Böylelikle sürücüler, otoyolda 154 km/sa hızla gidebilecek.

Düzenleme 1 Temmuz'a kadar yetiştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre otoyollardaki yeni hız sınırları için bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesinin planlandığını söyleyen Süleyman Soylu, net bir tarih vermedi. Yani otoyol kullanacaksanız, ceza yememek için birkaç ay daha 132 km/sa hızı geçmemeniz gerektiğini belirtelim. Peki hükümet, neden böyle bir karar aldı?

Süleyman Soylu'ya göre Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir otobanı ve Ankara-Niğde otoyolu gibi önemli otoyollar, yeni hız limitlerini karşılayabilecek düzeyde. İşte bundan dolayı da böyle bir karar alınmış durumda. Peki bölünmüş karayollarında durum ne olacak? Süleyman Soylu, bu konuda da bir çalışmanın olduğunu, detayların önümüzdeki günlerde verileceğini açıkladı.