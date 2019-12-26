Oyuncakları Daha Güvenli Hale Getirecek Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kabul edilebilir kullanım limitlerini düzenledi. Artık oyuncaklar çocukların sağlığını daha çok gözeterek üretilecek.

Ticaret Bakanlığı, oyuncak, çocuk ve bebek ürünlerinde kullanılan bazı malzemelerin kullanım kısıtlamalarını yeniden belirledi. Kurşun, krom, fenolün, bisphenol için limit değerler de aşağıya çekildi. Denetimlerde şu ana kadar 2 milyon ürün incelendi.

Oyuncakların içindeki kimyasalların seviyesi, bu düzenleme ile çocuklara zarar veremeyecek seviyeye çekilmiş oldu. Denetimlerde rastlanan fitalat, bisphenol a ve kurşunun çocuklara tehdit oluşturduğu da belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, yaptığı açıklamada “Oyuncak güvenliği yönetmeliği Ekim 2016 itibariyle Avrupa Birliği ile birebir uyumlu bir yönetmelik. Ancak bu yönetmelikle Avrupa Birliği içerisinde bilimsel bir takım çalışmalar yapılarak bazı kimyasallarla ilgili limitlerde düşüş gerçekleşti. Birebir takip ediyoruz ve kendi yönetmeliklerimize uyguluyoruz. Son değişiklik bu haliyle geçerli. Özellikle kurşun, krom, bisphenol a ile ilgili değişiklikler getirildi” ifadelerini kullandı.

Amaç çocuk ve bebekleri korumak

Karaaslan, bisphenol a ve kurşun konusuna da değinirken ebeveynlerin bu maddelerden çocuklarını korumak için yapabilecekleri şeyleri anlattı. Daire Başkanı “Bisphenol a özellikle sert plastiklerde bulunan bir kimyasal. Ağız ve emme yoluyla geçebilen bir kimyasal. Dolayısıyla biz özellikle biberonlarda buna dikkat ediyoruz. Düdük ve melodika gibi ağızla etkinleştirilen oyuncak diyoruz.

Bu tür ürünlerde biz mutlaka bisphenol a ile ilgili incelemelerimizi yapıyoruz. Bunun dışında kurşun bütün oyuncaklarda özellikle boyadan gelen bir kimyasaldır. Kazınabilir materyal dediğimiz çocuk arabasındaki boyayı kazıyarak içinde kurşun veya krom 6 bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz.

Yine aynı şekilde oyun hamurlarında slimelarda boyadan gelen kurşun var mı, bunu kontrol ediyoruz. Hem boyalı hem de baskılı yüzeylerde kurşun olma olasılığı yüksek olduğu için biz bu tür ürünleri riskli kabul ediyoruz.

Boya kalemlerinde çocuklar ağzına alıp kemirme refleksini çok gösteriyor. Aynı şekilde boyayı kazıyıp içerisinde kurşun, krom 6 var mı, çocuğa bir etkisi olabilecek mi bütün bunları değerlendirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

En tehlikelisi fitalat

Karaaslan, oyuncaklarda en büyük tehlike olarak ise fitalatı gösterdi. bu maddenin çok sık görüldüğünü belirten Karaaslan, oyuncaklarda kesinlikle ambalaj bilgisi olması gerektiğini, ambalaj bilgisi olmayan ürünlerin alınmamasını söyledi.

Karaaslan, “Son iki yılda biz 2 milyon civarında oyuncağı inceledik ve 2 milyon oyuncaktan yaklaşık 35 bininde güvensizlik tespit edildi. Güvensizlikle ilgili en önemli unsur birincisi bizim için fitalat oluyor.

Fitalat yumuşak plastiklerde çok kullanılan bir kimyasaldır. Çocukların üreme organlarına son derece zarar veren bir kimyasaldır.

Fitalat en yoğun karşılaştığımız kimyasal. Fitalat ve ayrılabilir küçük parçalar bizim en fazla karşılaştığımız güvensizlik unsuru. Fitalatlar yumuşak olan bütün plastiklerde çıkabiliyor.

Plastik bebek, oyun hamuru ve plastik toplarda fitalatlara rastlanabiliyor. Limitlerin üzerinde çıkan bütün ürünler toplatılıyor.” dedi.

Karaaslan, tüketicinin kimyasal tehlikesini göze anlamasının mümkün olmadığını söylerken, “Bunu yalnızca laboratuarlarda anlayabiliyoruz. Bazı ürünlerde özellikle çok yoğun bir plastik kokusu olabiliyor. Bunlara dikkat edilebilir. Kurşun da çok tehlikeli bir kimyasal. Hemen hemen her üründe, bir bebek mobilyasında bile boyadan kaynaklı kurşun bulunabilir. Baskılı yüzeyler, boyası çok kolay çıkan ürünlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Boya çok kolay bir kazımayla çıkıyorsa bu gerçekten çocuklar için risk oluşturabilecektir” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile getirilen kısıtlamalar, bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Üreticiler o zamana kadar ürünlerini istenilen seviyeye getirmek durumundalar.