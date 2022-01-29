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Yalnızca Gerçek Oyuncuların Cevaplayabileceği 10 Basit Soru

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Oyun dünyasında haşır neşir olanlar buraya. Bugün sizlere yalnızca gerçek oyuncuların cevaplayabileceği 10 basit soru sorduk. Hadi gelin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzu test edin.

Eskiden çok daha zararlı gözükse de günümüzde yararları da birer birer ortaya çıkan bilgisayar oyunları, bizleri odamızın sıcak köşesinden alıp bambaşka dünyalara taşıyor. Üstelik bunu yaparken hayal gücümüzü geliştirdiği gibi yabancı dil öğrenmemize yardımcı da oluyor. Benim gibi ingilizcesini özellikle oynadığı oyunlarla geliştiren biriyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 

Bir gamer olmak demek sadece oyun oynamak değildir. Anılar biriktirip, teknolojiyi öğrenmeniz gerekir. Bugün sizlere iyi bir gamer olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak sorular soracağız. Sorduğumuz bu soruları doğru cevaplayarak ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Bu sorular sizi sizin oyun dünyasına karşı ilginizi de ölçecek. 

Yalnızca gerçek oyuncuların cevaplayabileceği sorular

Soru 1: PUBG'de yer alan bu silahın ismi nedir?

M24

  • SCAR-L
  • SKS
  • M24

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Soru 2: Assassin's Creed'deki karakterlerden hangisi şıklarda yer almıyor?

Assassins Creed

  • Ezio Auditore da Firenze
  • Edward James Kenway
  • Altaïr Ibn-La'Ahad
  • Shay Patrick Cormac

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Soru 3: CS:GO'daki o efsane haritanın ismi nedir?

CS:GO

  • Inferno
  • Nuke
  • Dust2

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Soru 4: Aşağıdaki oyunlardan hangisi PlayStation'a özel oyunu değildir?

Oyun

  • Marvel's Spider-Man
  • Last of Us: Part 2
  • Battlefield 2042

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Soru 5: GTA Vice City'deki baş karakterimizin ismi nedir?

GTA Vice City

  • Tommy Vercetti
  • Lance Wilson
  • Lester Crest

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Soru 6: League of Legends'ta, aşağıdaki karakterlerden hangisi destek şampiyonudur?

LOL

  • Jinx
  • Sona
  • Elise

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Soru 7: Dünyada en fazla satan oyun hangisi?

oYUN

  • Grand Theft Auto 5
  • Minecraft
  • Tetris

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Soru 8: Call of Duty Modern Warfare 2'de ters köşe yapıp aslında kötü biri olduğunu acı şekilde öğrendiğimiz karakter hangisidir?

COD

  • Roach
  • Ghost
  • General Shephard

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Soru 9: Witcher 3'ün başında ana karakterimiz Geralt hangi cadıyı arıyordu?

Witcher 3

  • Yennefer
  • Triss
  • Keira

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Soru 10:Bir dönemin efsanesi olan bu futbol oyununun ismi ne?

futbol oyunu

  • Football Manager
  • Winning Eleven 3
  • Pro Evolution Soccer

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