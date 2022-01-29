Oyuncuların Cevaplayabileceği 10 Basit Soru

Eskiden çok daha zararlı gözükse de günümüzde yararları da birer birer ortaya çıkan bilgisayar oyunları, bizleri odamızın sıcak köşesinden alıp bambaşka dünyalara taşıyor. Üstelik bunu yaparken hayal gücümüzü geliştirdiği gibi yabancı dil öğrenmemize yardımcı da oluyor. Benim gibi ingilizcesini özellikle oynadığı oyunlarla geliştiren biriyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.
Bir gamer olmak demek sadece oyun oynamak değildir. Anılar biriktirip, teknolojiyi öğrenmeniz gerekir. Bugün sizlere iyi bir gamer olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak sorular soracağız. Sorduğumuz bu soruları doğru cevaplayarak ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Bu sorular sizi sizin oyun dünyasına karşı ilginizi de ölçecek.
Yalnızca gerçek oyuncuların cevaplayabileceği sorular
Soru 1: PUBG'de yer alan bu silahın ismi nedir?
- SCAR-L
- SKS
- M24
Soru 2: Assassin's Creed'deki karakterlerden hangisi şıklarda yer almıyor?
- Ezio Auditore da Firenze
- Edward James Kenway
- Altaïr Ibn-La'Ahad
- Shay Patrick Cormac
Soru 3: CS:GO'daki o efsane haritanın ismi nedir?
- Inferno
- Nuke
- Dust2
Soru 4: Aşağıdaki oyunlardan hangisi PlayStation'a özel oyunu değildir?
- Marvel's Spider-Man
- Last of Us: Part 2
- Battlefield 2042
Soru 5: GTA Vice City'deki baş karakterimizin ismi nedir?
- Tommy Vercetti
- Lance Wilson
- Lester Crest
Soru 6: League of Legends'ta, aşağıdaki karakterlerden hangisi destek şampiyonudur?
- Jinx
- Sona
- Elise
Soru 7: Dünyada en fazla satan oyun hangisi?
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft
- Tetris
Soru 8: Call of Duty Modern Warfare 2'de ters köşe yapıp aslında kötü biri olduğunu acı şekilde öğrendiğimiz karakter hangisidir?
- Roach
- Ghost
- General Shephard
Soru 9: Witcher 3'ün başında ana karakterimiz Geralt hangi cadıyı arıyordu?
- Yennefer
- Triss
- Keira
Soru 10:Bir dönemin efsanesi olan bu futbol oyununun ismi ne?
- Football Manager
- Winning Eleven 3
- Pro Evolution Soccer