Dünya üzerinde en çok kripto para kullanılan ülkelerin yer aldığı bir rapor yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye Avrupa'da en çok kripto para kullanılan ülke oldu.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yaşadığı gelişmelerle vazgeçilmez gündem maddelerinden biri şüphesiz kripto paralar. Ancak her ne kadar özellikle son dönemde yaşanan rekor ya da sürpriz yükselişlerle gündeme gelse de kripto paralar hala büyük bir kesim için 'güvensiz' ve hatta para birimi de değil.

Tabii ki tüm bu tartışmaların gölgesinde, kripto paralar kendi piyasalarını oluşturdular bile ve artık pek çok alanda kullanılabilir durumdalar. Dünya Ekonomik Forumu da (World Economic Forum) bu noktaya değinen bir araştırma gerçekleştirmiş. Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan bu araştırmanın sonuçları ise ilginç.

Kripto paranın en çok kullanıldığı ülke Nijerya

Yapılan araştırmanın sonuçları, kripto paraların en yoğun Afrika ve Asya ülkelerinde kullanıldığı gösteriyor. İlk sırada ise yüzde 33'lük bir kullanım oranı ile Nijerya yer alıyor. Nijerya'yı yüzde 21'lik kullanım oranı ile Vietnam, yüzde 20 ile Filipinler izliyor. Türkiye ise listede yer alan 74 dünya ülkesi arasında dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada. Kripto para kullanım oranı ise yüzde 16.

Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinden sonra ise listede Latin Amerika ülkeleri yer alıyor. Yüzde 16 kripto para kullanımıyla Peru dünya genelinde beşinci sırada yer alırken Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili gibi ülkeler de çift haneli kullanım oranlarına ulaşmış durumda. Kullanımın en düşük olduğu iki ülke ise Danimarka ve Japonya. Bu iki ülkede kripto para kullanım oranı yalnızca yüzde 4.

Avrupa'da tercih edilmiyor:

Avrupa genelinde kripto para kullanım oranları genel olarak çok yüksek değil. Listede yer alan en yüksek kullanım oranına sahip iki Avrupa ülkesi ise İsviçre ve Yunanistan.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini belirtmiş, kripto paralar ile ilgili, 'Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık' ifadelerini kullanmıştı.