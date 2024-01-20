Sadece 1 gün önce yayınlanmasına rağmen 2 milyon satış barajını aşan Palworld, Steam'de en çok satılan oyunlar listesinin zirvesine yerleşti. Anlık oyuncu sayısı ise 800 bini geçmiş durumda.

Japon geliştirici Pocket Pair tarafından oyunseverlerle buluşturulan hayatta kalma oyunu Palworld, yayımlanmasının üzerinden yalnızca bir gün geçmesine rağmen oyun dünyasındaki gözleri üzerine çevirmeyi başarmış durumda. Oyun, daha ilk gününden devasa bir oyuncu kitlesine ulaştı.

Xbox One, Series X ve Series S konsollarının yanı sıra PC için de çıkış yapan Palworld, 1 milyon satış barajını satışa çıktıktan sadece 8 saat sonra aşmayı başarmıştı. İlk 24 saat tamamlandığında ise 2 milyon kopya satmayı başardı.

Palworld, CS2'den sonra Steam'de en çok oynanan 2. oyun konumunda

25 Ocak tarihine kadar %10 indirimli olarak satın alabileceğiniz oyun, haberi yazdığımız 20 Ocak 2024 18.57 itibarıyla anlık 844 bin anlık oyuncuya ev sahipliği yapıyor ki bu da oyunu Steam'de en çok oynana 2. oyun haline getiriyor. 1. sırada ise 983 bin anlık oyuncu sayısıyla Counter-Strike 2 yer alıyor.

FC 24, ücretsiz olmasına rağmen Palworld'ü geçemedi

Dahası, Steam'in resmi istatistiklerini paylaştığı Steam Charts'a girdiğimizde Palworld'ün en çok oynanan oyunlar listesinde 2., en çok satılan oyunlar listesinde ise 1. sırada yer aldığını görüyoruz. Popüler futbol oyunu FC 24, bu hafta sonu ücretsiz olmasına rağmen en çok satılan oyunlar sıralamasında Palworld'ün arkasında kaldı.

Bu arada Palworld'ün Game Pass abonelerine ücretsiz olduğunu belirtelim.

Palworld fiyatı

Xbox - 85 TL

- 85 TL Steam - 13,49 dolar (%10 indirimli)

Palworld fragmanı