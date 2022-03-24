Geçtiğimiz yıllarda ülkemizden çekilen çevrim içi ödeme hizmeti şirketi PayPal'ın Türkiye'ye nasıl geri dönebileceği ile ilgili bir açıklama yapıldı. İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, bunun mevcut kanunun değişmeden gerçekleştirilebileceğini ifade ederek Merkez Bankası'na çağrıda bulundu.

İnternet kullanımının tüm dünyada hızla arttığı, artık insanların birçok işini halletmek için dijital mecraları kullanmaya başladığı bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca günlük hayatımızda oldukça sık gerçekleştirdiğimiz ödemeler için de internet kullanımına ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu nedenle de dijital ödeme hizmetleri sunan şirketler büyük bir önem taşıyor.

Çevrim içi ödeme şirketi PayPal da küresel anlamda bu hizmeti sağlayan şirketlerin başında bulunuyor. Ancak ne yazık ki bu hizmet 2016’da ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırmıştı. Şimdi ise İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, yaptığı bir açıklamayla platformun ülkemizde yeniden hizmet vermeye başlaması ile ilgili çağrıda bulundu.

PayPal'ın kanunu değiştirmeden Türkiye'ye dönmesi mümkün olabilir

Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na seslendi. PayPal’ın ülkede açılabilmesi için araştırmada bulunduklarını aktaran Yıldız, bunun mevcut kanunu değiştirmeden olabileceğini kaydetti. Gereken çözümün ise iki maddeyle gerçekleşebileceği ifade edildi;

İlk maddede, ‘Türkiye bazlı ve yurt dışı işlemleri için lisanslı bir partnerin ödeme akışına aracı olarak dahil olması’, ikinci maddede ise ‘PayPal’ın sanal ofis ve avukatlık bürosuyla aracılığıyla temsiliyetine izin verilmesi’ yer aldı. Bunlar sağlandığında da kanun değişmeden Merkez Bankası onayıyla dev şirketin ülkemize dönebileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamalarda gereken çözümler uygulanabilirse para transferinin arka planda yerli şirket aracılığıyla yapılabileceği, arka planda aracı kurumla işlemlerin gerçekleştirilmesinin de müşterilerin sadece PayPal ile muhatap olmasını sağlayabileceği ifade edildi. İlgili şirketlerin masaya oturtulmasını ve sistemin kurulmasını belirten açıklamalarda gençlerin yurt dışında iş yapmak istediği; ancak ödeme alamadıkları için bunu gerçekleştiremediği de yer aldı. Bu sebeple de Merkez Bankası’na seslenildi.

PayPal neden kapanmıştı?

Mayıs 2016’da şirket tarafından yapılan resmi açıklamalarda PayPal hizmetlerinin ülkemizde durdurulacağı ifade edilmişti. Tahmin edebileceğiniz gibi tüm dünyanın kullandığı bu sistemin Türkiye’de kapanması da büyük tepkilere yol açmıştı.

Şirket yaptığı açıklamalarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) lisans başvurusuna kabul alamamasının kararı etkilediğini ifade etmişti. Buna neden olarak da BDDK’nın PayPal üzerindeki para akışını denetleyemeyişi, finansal verilerin Türkiye’de tutulmak istenmesi; ancak şirketin bunu yapmaması gösterilmişti. Bunun sonucunda da BDDK’nın şirkete faaliyetlerini durdurma talimatı verdiği aktarılmıştı.

Paypal ne işe yarıyor?

Daha önce belirttiğimiz gibi gün geçtikçe internet üzerinden işlem gerçekleştirmek daha da yaygın hale geliyor. İşte Paypal da e-posta adresleri aracılığıyla kredi kartı kullanarak veya kullanmayarak çevrim içi ödemeler yapmanıza olanak sağlıyor. Dünya çapında kullanılması ve güvenli olarak nitelendirilmesi de hizmetin, uluslararası gerçekleştirilen ödemelerde ve para transferlerinde kullanıcılara büyük kolaylıklar sağladığını gösteriyor.

Ancak birçok dijital ödeme sisteminde olduğu gibi PayPal’ın, şirketin buna karşı katı politikaları bulunsa da ‘kara para aklama’ gibi kötü amaçlarla kullanılabileceği, bu konuda eksikleri olabileceği de belirtiliyor.