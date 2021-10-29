Ülkemizde bir ara oldukça popüler bir ödeme yöntemi olan PayPal'ın nasıl bugünlere geldiğini ve ülkemizde şu anda neden kullanamadığımızı inceliyoruz...

Birçoğumuz kredi kartımızın bile olmadığı, ailemizin kartlarıyla internetten alışveriş yaparken PayPal'la tanışmıştık. PayPal, uzun bir dönem ülkemizde oldukça popüler bir ödeme yöntemi oldu. Kredi kartı kullanmayan veya kullanmak istemeyen çoğu kişinin vazgeçilmezi haline gelmişti.

Bir alışveriş sitesine girdiğimizde ödeme yöntemi olarak PayPal'ı seçip güven problemi yaşamadan ödemelerimizi yapmamıza olanak sağlıyordu. Peki PayPal nasıl kuruldu, nasıl bu kadar büyüdü ve başından neler geçti gelin hep birlikte bir bakalım…

PayPal neydi? PayPal emekti…

Paypal, internet üzerinden hiçbir kart bilgisi girmeden, alışverişlerinizde kullanabildiğiniz, para gönderip alabildiğiniz bir ödeme sistemi diyebiliriz. Üstelik bu sistemde ihtiyacınız olan tek şey e-posta adresiniz. Peki bu özelliklerden biz neden mahrum bırakıldık? Gelin, banka yürekli PayPal'ın hikayesini ve daha fazlasını birlikte inceleyelim...

Hayallerimizi satmadık ya

Max Levchin bilgisiyar bilimcisiydi ve üniversite yılları boyunca çok sayıda girişimde bulundu. Bir süre sonra parasız kaldı. O sırada ise Stanford Üniversitesi'nde konferans vermekte olan iş adamı ve yazar Peter Thiel ile tanıştı. Tam adamıyla tanıştığını düşünen Max, Peter'a fikirlerini anlattı ve ikisinin de aklına yatan bu fikir 1998 yılında PayPal olarak hayata geçti.

PayPal'ın hayata geçmesiyle hemen hemen aynı yıllarda Elon Musk da X.com isimli şirketin ortak kurucusuydu. PayPal ve X.com bir nevi rakip şirketlerdi ama bu çok uzun sürmeyecekti. Bildiğimiz gibi Elon Musk durur mu? Durmaz. PayPal ve X.com birleştirip ve CEO koltuğuna da kendisi oturdu. Şirket içi bazı anlaşmazlıklar yaşandı ve Elon Musk daha koltuğu yeni ısıtmışken CEO'luk görevinden alındı. Peter Thiel geçici olarak CEO olarak ilan edildi.

Yürüdü gitti valla...

2002 yılında PayPal şirketi eBay tarafından 1,5 milyar dolara satın alındı. Böyle bir ticaret devinin bir parçası haline geldikten sonra PayPal büyüme oranını da giderek arttırdı.

2006 yılına geldiğimizde 10 yeni para biriminde daha hizmet vermeye başladı. PayPal; çıkarttığı mobil uygulama, bankalarla yaptığı anlaşmalar ve ortaklıklarla henüz 10 yaşındayken 150 milyon kullanıcıya ulaştı.

PayPal ve eBay ise birbirlerini uzaktan sevmeye karar verip, yollarını 2015 yılında ayırdılar. Bu ayrılıktan sonra ise eBay 2023 yılına kadar PayPal'ı ödeme yöntemi olarak kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Koca yürekli eBay…

Nolcak bu coin işleri?

PayPal yaptığı küçüklü büyüklü yatırımlarla sürekli olarak beslenirken kripto para yükselişini de göz ardı edemezdi tabiii. 2020 yılında kripto para alışverişi çin PayPal’ın kullanılabileceğini duyurdu.

Bazı istenmeyen şeyler de yaşandı…

PayPal uzunca bir süre hackerlarla ve siber suç örgütleriyle uğraştı. Birçok kez davalık olan şirket sahte hesaplardan para aklanması, platformdan yasadışı olarak kullanıcı kısıtlamak gibi ifadelerle suçlandı. Bunların sonucunda da bazı ülkelerde kullanımı yasaklandı.

Herkesin var bizim neden PayPal'ımız yok?

Bir gün PayPal'ı son kez kullandık ve hiçbirimiz farkında değildik. 30 Mayıs 2016 tarihinde PayPal sitesinden bir bildiri yayınlayarak ülkemizdeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Peki sebebi neydi ki? Hemen söyleyelim… Sebebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi oldu. PayPal yaptığı açıklamada gerekli izinleri almak ve ülkemizde tekrar faaliyet göstermek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtmişti. Umuyoruz ki yakın zamanda PayPal'ı kullanabildiğimiz günler geri gelir.