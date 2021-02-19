Pek Çok Lisede 1 Mart İtibarıyla Yüz Yüze Eğitim Başlıyor

MEB, yapmış olduğu açıklama ile 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

COVID-19 nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitim ağırlıklı bir eğitim görüyorlar. Koronavirüs aşı çalışmalarının başlaması ve mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlanacağının açıklanmasıyla birlikte gözler yüz yüze eğitim konusunda verilecek kararlara çevrilmişti.

Bir son dakika açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm sınıf seviyelerinde 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Milyonlarca lise öğrencisi, 1 Mart'ta sıralara dönüyor

Bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasını taşıyan ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla 12’inci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçileceği ve mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacağı bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu liselerde uygulamalı dersler yüz yüze, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak ve söz konusu uygulamanın planlaması, Zümre Öğretmenler Kurulu’nca gerçekleştirilecek. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri'ndeki 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanacak.

Planlamaların belli olmasıyla birlikte Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri'nin yüz yüze ve uzaktan eğitim dersleri ve saatleri, meslek.eba.gov.tr web sitesinde yayınlanmış durumda. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve herhangi bir devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi için yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrencilerin velilerinin, COVID-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.