Alaska Havayolları'na ait Boeing uçağın seyir esnasında yaşadığı kazanın ardından THY, kendi önlemini alacağını duyurdu.

Alaska Havayolları’na ait olan ve 171 yolcu, 6 da kabin görevlisiyle 5 Ocak akşamında seyir hâlinde olan bir uçak, penceresinden ve gövdesinden bir parça koptuğu için acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Spesifik olarak Boeing 737 Max 9 model uçağın konu olduğu bu kazada neyse ki ciddi yaralanma olmadı.

Kalkıştan yaklaşık 6 dakika sonra bu olayın yaşandığı uçak, kalkış yaptığı Portland Uluslararası Havaalanına döndüğünde ise çok geçmeden Alaska Havayolları İcra Kurulu Başkanı Ben Minicucci, filodaki 65 adet Boeing 737 Max 9 uçağın geçici olarak servis dışı kaldığını bildirdi. THY’den de duruma yönelik açıklama geldi.

Tedbir amaçlı inceleme istendi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin açıklamasını şu şekilde anlattı:

“Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Bu sırada Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi FAA da olayı soruşturacaklarını belirtti.

Tabii altını çizmemiz gerek; kazanın kendisi THY uçaklarında gerçekleşmedi. Kaliforniya’ya yolculuk etmekte olan bir uçakta gerçekleşen kazanın ardından THY, önlem olması adına aynı model uçakları operasyondan çekip inceleme istedi.