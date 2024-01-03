Uçakla seyahat edeceğimiz zaman aldığımız biniş kartlarında pek çok ibare bulunuyor. Eğer biniş kartınızın üzerinde "SSSS" ibaresi varsa biraz endişelenebilirsiniz, çünkü bu ibare yüzünden hava alanını aniden terk etmek isteyebilirsiniz!

Seyahat etmek istediğinizde uçak yolculuğu yapmak, diğer seçeneklere göre daha konforlu ve hızlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu zaman uçak bileti fiyatları yüksek olsa da bazen uygun fiyata bilet bulmak mümkün olabiliyor.

Biletinizi aldınız, havaalanına gittiniz, tüm işlemleri tamamladınız ve biniş kartınızı aldınız diyelim. Kartınızın üzerinde uçuşunuza dair pek çok ibare yer alır. Ancak öyle bir ibare var ki tüm yolculuğunuzu zehir edebilir. İçeriğimizde bu ibarenin tam olarak ne işe yaradığından bahsedeceğiz.

Neymiş bu görünce korkmamız gereken "SSSS" uyarısı?

Biniş kartında bulunan "SSSS" ibaresinin açılımı “Secondary Security Screening Selection”, yani “İkincil Güvenlik Tarama Seçimi” anlamına geliyor. Bu da o esnada havaalanında güvenlik önlemlerinin daha sıkı bir hâl aldığını gösteriyor.

Zaten güvenlik taramalarının uzun sürmesi ve sıkıcı olması yetmiyormuş gibi bir de ekstra güvenlik önlemleri alınıyor. Biniş kartınızda bu ibare varsa, özellikle siz daha sıkı bir güvenlik taramasından geçeceksiniz demektir.

Peki bu ibareyi gören güvenlik memurları tam olarak ne yapıyor?

Uçağa binmeden önce görevlilere biniş kartınızı göstermeniz gerekiyor. Görevliler biniş kartınızda "SSSS" ibaresini gördükleri an sizi ekstra güvenlik taramalarına tabi tutuyorlar. Hemen sizi sırada bekleyen yolcuların arasından alıp güvenlik taraması için başka bir yere alıyorlar.

İlk olarak güvenlik memurları üstünüzü tekrar kontrol ediyor. Normalde X-ray cihazından geçmiş olmanıza rağmen tekrar kontrolden geçiyorsunuz. Varsa el bagajınız didik didik kontrol ediliyor.

Sadece el bagajı ve kıyafetleriniz değil, aynı zamanda elektronik cihazlarınız bile kontrol edilebiliyor ve ayrıca güvenlik görevlileri kıyafetlerinizi çıkarmanızı bile isteyebiliyor.

Normal bir güvenlik önlemi olmamasıyla birlikte biniş kartındaki bu ibare, diğer yolcuların da panik yapmasına sebep olabiliyor.

Süreç sadece bundan ibaret değil.

Güvenlik görevlileri el bagajınızı ve üstünüzü aradıktan sonra süreç yeni başlıyor diyebiliriz. Soru yağmuruna tutan ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar soran güvenlik görevlileri nereden geldiğinizi, gideceğiniz ülkeye gidiş sebebinizi, işinizi, gideceğiniz ülkede nerede kalacağınızı ve hatta uçuşunuz tek yönlü ise bunun bile sebebini sorabiliyor. Ardından teslim ettiğiniz bagajı talep edip içini didik didik kontrol edebiliyorlar.

Eğer bu olay başınıza gelirse ve şanslıysanız daha profesyonel ve ılımlı güvenlik görevlilerine denk gelebilirsiniz. Çünkü bu süreç çoğu zaman yarım saati bulabiliyor ve uçuşunuzu kaçırmanıza bile neden olabilir. Üstelik çoğu zaman sadece sizin değil, aynı zamanda diğer yolcular bile sorguya çekilebiliyor.

"Neden sadece benim biniş kartımda bu ibare var da diğer yolcularda yok?" derseniz eğer...

11 Eylül 2001 olayından sonra güvenlik önlemlerini bir üst düzeye çıkaran Amerika, "Secure Flight" yani Güvenli Uçuş Programı'nı başlattı. Amerika'da Transportation Security Administration (Ulaştırma Güvenlik İdaresi) tarafından yürürlüğe giren bu uygulama, 11 Eylül saldırılarından sonra daha çok önem kazandı.

Yani Amerika'ya ve Amerika içi yapılan uçuşlar esnasında biniş kartınıza bu ibarenin yazılması muhtemel. Üstelik bu ibarenin kimin biniş kartına yazılacağı da rastgele seçiliyor. Sürpriz yumurtadan herkese oyuncak çıkarken size can sıkan bir tedbir çıkabilir.

Biletinizin ödemesini nakit olarak yaptıysanız, uçuşunuz tek yönlü bir uçuş ise Amerika'ya seyahat ediyorsanız ve bu sizin ilk seyahatiniz ise, biniş kartınızda "SSSS" ibaresinin bulunma ihtimali daha da artıyor.

Sonuç olarak Amerika seyahatinizde biniş kartınızda bu ibareyi görmeniz muhtemel. Peki daha önce hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı?

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