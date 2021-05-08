Kontrolden Çıkan Çin Roketinin Olası Düşüş Noktası Açıklandı

Günlerdir Dünya’nın yörüngesinde yüz binlerce kilometre hızla dolaşan Long March 5B roketinin nereye düşebileceğine dair bir tahmin daha geldi. Pentagon, Çin’in kontrolden çıkan roketinin yarın sabah Türkmenistan’a düşebileceğini bildirdi. Ancak düşüşün nerede gerçekleşeceğine dair kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Dünya’yı endişelendiren; Türkiye’ye düşebileceği iddialarıyla ülkemizde de korku yaratan Long March 5B roketinin düşüşü sürerken, düşüşün nerede yaşanabileceğine dair bir açıklama daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Çin’in kontrolden çıkan roketinin yarın sabah Türkmenistan’a düşebileceğini bildirdi.

Çin, Long March 5B adlı roketini 29 Nisan’da uzay istasyonuna yola çıkmak üzere fırlatmış ancak roket bir süre sonra kontrolünü kaybetmişti. Yörüngede kontrolsüz bir şekilde uçuşu devam ederken roketin nereye düşebileceğine dair iddialar ve endişeler gündeme geldi. Büyük miktarda alçalma gerçekleştikten sonra Pentagon, roketin yarın sabah Türkmenistan’da bir çöle düşebileceğini açıkladı.

Saatte yaklaşık 27 bin 600 kilometre hızla dolaşıyor:

Çin’in Long March 5B roketi kontrolü kaybettiğinden beri Dünya’nın yörüngesinde saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaşıyor. Şu anda herhangi bir şekilde yönetilemeyen roket eninde sonunda bir yere düşecek ve bu doğal olarak dünyada bir korkuya sebep oluyor. Zira ne kadar tahmin yapılırsa yapılsın roket Dünya üzerinde herhangi bir noktaya düşebilir ve önlem almamak ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.

'Şu an kesin tespit mümkün değil'

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre roket, 8-10 Mayıs tarihleri arasında düşüşe geçecekti. Gittikçe alçalan rokete dair bir tahmin de bugün Pentagon’dan geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Long March 5B’nin yarın sabah Türkmenistan’da bir çöle düşebileceğini bildirdi. Ancak veriler ışığında roketin düşmesi beklenen bir çok ülke var ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor. Pentagon sözcüsü Mike Howard ise bu konuda konuşmak için çok erken olduğunu, roketin nereye düşeceğinin sadece düşüşten birkaç saat önce tespit edilebileceğini söylüyor.