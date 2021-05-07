Perseverance, Ingenuity’nin Uçma Sesini Kaydetti

NASA’nın Mars araştırmacıları, Ingenuity helikopterinin uçuş sesini ilk defa kaydettiler. Ingenuity'nin dördüncü uçuşunda Mars gezgini Perseverance, helikopterin çıkardığı sesleri kaydetti.

NASA bir ilke imza attı. Dünya dışı gezegendeki bir uzay aracı, dünya dışı gezegendeki bir başka uzay aracının sesini ilk kez kaydetti. Perseverance gezgini, Ingenuity’nin dördüncü uçuşunda üzerindeki iki mikrofondan birini kullanarak helikopterin sesini kaydetti. Mikrofonun, Mars rüzgarının etkisine rağmen Ingenuity’nin sesini net aldığı belli oluyor.

Bununla beraber Dünya'da defalarca yapılan ses simülasyonları sonunda gerçekliğe kavuşmuş oldu. İki aracın arasında ortalama 80 metrelik bir mesafe bulunuyordu ve gerçekten temiz bir kayıt yapılıp yapılamayacağı konusu oldukça tartışmalıydı. Helikopterin kanatlarının 2537 rpm hızında döndüğünde bile Mars atmosferinin sesi bastıracağı düşünülüyordu.

Bu ses bir altın madeni

NASA’ya göre bu ses kaydı adeta bir altın madeni. Keza yukarıda da bahsettiğimiz üzere NASA’nın yaptığı ses simülasyonlarına istinaden Perseverance’ın Ingenuity’nin sesini kaydedebilmesi, Mars atmosferi konusunda yeni teorilerin ortaya çıkmasına neden olacak. Mars’ı anlamak konusunda yepyeni soruların ortaya çıkacağı bu ses kaydı sayesinde yeni deneyler yapılabilir.

Jezero Krateri’nde gerçekleştirilen bu güzel buluşma, Dünya dışı araştırmaların insansız araçlarla neler yapılabileceğini de gözler önüne seriyor. Bildiğiniz üzere son yıllarda en çok konuşulan konu, Mars’ta insan için bir yaşam söz konusu olup olamayacağı. Birçok kişiye göre de Dünya’da başlayan yaşamın tohumları Mars’tan serpildi. Her şartta Perseverance ve Ingenuity sayesinde pek çok Mars gizemi ortaya çıkacak gibi duruyor. 2022 yılı sonunda belki de Mars konusundaki tüm komplo teorilerinin yanıtlarını göreceğiz.

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