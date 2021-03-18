Fransız otomobil devi Peugeot, üçüncü nesil 308'i resmileştirdi. Daha kalıplı bir yapıya, en yeni teknolojilere ve hibrit motor seçeneğine sahip olan araç, vites topuzu olmayan iç dizayn ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. 2021'in ikinci yarısında Avrupa'ya gelmesi beklenen aracın fiyatı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransız otomobil devi Peugeot'nun yenilenen 308 modeline ait casus fotoğraflardan bahsetmiştik. Bu fotoğraflar, 2021 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen aracın, ilk görüntülerini temsil ediyordu. Görüntülerdeki en önemli detay ise Peugeot'un kısa bir süre önce duyurduğu yeni logonun, bu araca eklenmiş olmasıydı. Ve şimdi, üçüncü nesil Peugeot 308 resmen tanıtıldı.

Peugeot 308'in genel tasarımı, aracın artık daha kalıplı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. İkinci nesil 308'e kıyasla çok daha çekici hale getirilen araç, ince matris LED farları ile kısa bir süre önce piyasaya sürülen yeni 208'e selam çakıyor. Benzer bir şekilde aracın ön ızgara tasarımı ise 3008 ile 5008 modellerini hatırlatıyor.

Karşınızda Peugeot 308

Aracın oldukça sert görünen ön yüzü, arka tarafta da aynı sertliği gösteriyor. Oldukça ince arka aydınlatma üzerine çapraz şekilde yerleştirilen şerit LED aydınlatmalar, aracın arka kısımdan da çok sert görünmesini sağlarken, tamponların alt kısmına yerleştirilen sis ve geri vites aydınlatması ise ne yazık ki aracın genel havasını bir nebze de olsa bozmuş gibi görünüyor. Ancak tampona yerleştirilmiş olan ikili egzos çıkış tasarımı, kimilerine göre kusur sayılabilecek bu durumun görmezden gelinmesini sağlayabilir.

Satın alınan pakete göre 16 ila 18 inç jantlara sahip olan Peugeot 308, yalnızca dış tasarımıyla değil, iç tasarımıyla da tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. Zira aracın içerisine girdiğinizde, kendinizi sanki bir konsept araç içerisinde gibi hissediyorsunuz. Yaklaşık 10 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı, boyutu tam olarak açıklanmamış olsa da gösterge paneline yakın bir büyüklükte olan multimedya ekranı, dijital klima, klima yönetimi için ikincil bir ekran, start/stop butonu ve kesik direksiyon, iç tasarımdaki detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, tüm bunların önüne geçen bir özellik daha var. Üçüncü nesil Peugeot 308, bir vites topuzuna sahip değil. Mühendisler, bunun yerine hareket edebilen küçük bir mekanizma oluşturmuşlar. Elbette bu etkileyici durum, aracın yalnızca otomatik vites seçeneklerinde mevcut.

Peugeot 308'in motor seçeneklerine baktığımızda, 1,2 litrelik benzinli ya da 1,5 litrelik dizel motorun varlığını görüyoruz. Ayrıca hibrit motor seçeneği de bu araç da yer alacak. Peugeot yetkililerine göre benzinli motor, 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik vites seçenekleriyle satın alınabilecek. Manuel vitesli versiyonun 110 beygir gücünde olduğunu belirten yetkililer, otomatik vitesli versiyonun ise 130 beygir gücünde olduğunu ifade ediyorlar. Dizel motor ise hem otomatik hem manuel vites için 130 beygir güç üretiyor.

Aracın hibrit motor sisteminde iki farklı seçenek sunuluyor. Bunlardan bir tanesi fişli hibrit şeklindeyken, diğer ise doğrudan benzinli motora sahip, elektrik motorunun destek verdiği bir versiyon olarak karşımıza çıkacak. Bu hibrit motorlar, WLTP standartlarına göre araca 60 kilometre menzil sunuyor. Bu menzil pek yeterli olmasa da yeni nesil araç deneyimi yaşamak isteyen tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Peugeot tarafından yapılan açıklamalara göre üçüncü nesil 308'ler, şirketin Fransa'daki fabrikasında üretilecek. 2021'in ikinci yarısı itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapacak aracın fiyatı ise ilerleyen dönemlerde belli olacak.