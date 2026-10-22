PHP Güvenlik Açıkları Tüm Dünyayı Alarma Geçirdi: Birçok Site Geçici Olarak Kapatıldı!

PHP güvenlik açıkları, dünya çapında hükümet, kamu ve medya sitelerinin önlem olarak kapatılmasına yol açtı.

Tüm internet dünyası dün akşam ortaya çıkan PHP güvenlik açıklarıyla çalkalanıyor. Wordpress siteleri gibi internetin yarısından fazlasında kullanılan programlama dili PHP’de giriş yapılmadan zararlı kod yazılmasına imkân tanıyan güvenlik açıkları yapay zekânın yardımıyla keşfedilmişti. Dün gece saatlerinde bir yama yayımlanacağı da açıklamalar arasındaydı.

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Güvenlik açıkları, kısa sürede tüm dünyayı siber güvenlik alarmına geçirdi. Siber güvenlik kuruluşları ve hükümet yetkilileri, gerekli güvenlik yamalarını zamanında uygulayamayan tüm kurumlara web sitelerini geçici olarak tamamen kapatma çağrısında bulundu. Bu uyarının ardından Avrupa'dan Asya'ya kadar pek çok ülkede hükümet, hastane, okul ve kamu hizmeti platformları erişime kapatıldı.

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Birçok site geçici süreliğine erişime kapatıldı

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Güvenlik açıklarının doğrudan sunucu dosya sistemine veya veri tabanına erişim imkanı sağlayabileceği uyarısının ardından dünya genelinde kapatma kararları art arda geldi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Avustralya ve AB siber güvenlik yetkilileri, yamalar uygulanana kadar sistemlerin çevrim dışı tutulmasını tavsiye etti.

Almanya Dijital Bakanlığı, önleyici bir tedbir olarak bazı kamu sitelerinin kapatıldığını açıklarken Fransa İçişleri Bakanlığı da valilik sitelerini geçici olarak kapattı. Hollanda'da Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rotterdam Limanı, Overheid.nl, ulusal futbol federasyonu KNVB, en büyük beş siyasi parti ve çok sayıda hastane web sitesi önlem amacıyla çevrim dışı bırakıldı. Finlandiya'da devlet IT merkezi Valtori kamu web hizmetlerini durdurdu. Çek Cumhuriyeti hükümeti de siber güvenlik kurumunun önerisi üzerine resmi web sitesini erişime kapattı. Türkiye’de ise Siber Güvenlik Başkanlığı ülke genelinde uyarıda bulundu.

Ayrıca Wikipedia'yı işleten Wikimedia Foundation da PHP kullanan bazı sistemlerini güvenlik yamaları uygulanana kadar kapattığını bildirdi. Birleşik Krallık'ta Edinburgh Belediye Meclisi ve BBC'nin Doctor Who ile The Traitors gibi popüler programlarının sayfalarına erişim sağlanamadı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise kamuya açık sitelerin PHP çalıştırıp çalıştırmadığının acilen kontrol edilmesi çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA de açıklamasında sistemlerinde PHP kullanan tüm kuruluşları, iki kritik güvenlik açığını ele alan bir güncelleme için hazırlıklı olmaya davet etti. Bir güncelleme mümkün değilse, kuruluşların sistemi tam olarak giderilene kadar çevrim dışına almaları önerildi.

CERT-EU tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu açıklar, 2004 yılında yayınlanan PHP 5 sürümüne kadar uzanan tüm versiyonları kapsayabileceğini gösteriyor. Ancak PHP Foundation yamaları yalnızca en güncel sürümler için yayınladı; bu nedenle PHP 8.1 ve daha eski sürümleri kullanan tüm sistemlerin acilen sürümlerini yükseltmesi gerektiği vurgulanıyor.

İnternet altyapı şirketi Cloudflare'in üst düzey yöneticilerinden Dane Knecht, ilk saldırı girişimlerinin görülmeye başlandığını ve yeni koruma katmanlarının devreye sokulduğunu aktardı. Saldırganların yetkisiz uzaktan kod çalıştırma imkânı elde edebileceği ve bu yolla zararlı yazılım yükleyebileceği ifade ediliyor. Henüz karşılaşılan bir saldırı yok ancak riskler devam ediyor. Son yılların en büyük güvenlik açığı olduğunu söyleyebiliriz.