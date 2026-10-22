İnternet altyapısının temel taşlarından PHP'de iki kritik güvenlik açığı tespit edildi ve dünya genelinde milyonlarca sunucu alarma geçti.

İnternet altyapısında sunucu tarafındaki işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve web sitelerinin yüzde 70'inde kullanılan PHP programlama dilinde iki adet son derece kritik güvenlik açığı tespit edildi. PHP geliştirme ekibi, 20 Ekim tarihinde yaptığı resmi duyuruyla, bu açıkları kapatacak acil yamaların dün yayımlandığını bildirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Açıklar resmi makamlarca CVSS v4.0 sisteminde 10 üzerinden 9,2 puanla değerlendirilirken siber güvenlik şirketi watchTowr ise tehlikenin boyutunu 10 üzerinden 10 tam puan olarak nitelendirdi. Açıkların teknik detayları ve etkilediği sürüm aralıkları resmi ekip tarafından henüz tam olarak açıklanmış değil. Ancak riskin büyüklüğü nedeniyle dünya genelindeki milyonlarca sistem yöneticisinin acil müdahale pozisyonuna geçmesine neden oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yapay zekâ ile test edildi

Programlama dillerinin kaynak kodlarında yer alan karmaşık mantık hataları, geleneksel manuel kod inceleme yöntemleriyle yıllarca fark edilmeden kalabilir. Bu olayda dikkat çeken en büyük unsurlardan biri, açıkların tespit edilme sürecinde gelişmiş yapay zeka sistemlerinin rol oynamış olması. Calif bünyesindeki araştırmacılar OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modelini kullanarak bu açığı keşfederken, Google çatısı altındaki Wiz şirketi de kendi yapay zeka araçlarıyla durumu bağımsız olarak doğruladı.

Wiz tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bu güvenlik açıklarının istismar edilebilir hale getirilmesi normal şartlarda son derece karmaşık bir dizi adımı gerektiriyordu. Ancak yapay zeka modelleri kod analizi ile senaryo üretme süreçlerini muazzam şekilde hızlandırarak, uzun süredir kod tabanında gizli kalan sorunların pratik saldırı araçlarına dönüştürülmesini kolaylaştırdı.

Güvenlik araştırmacıları, CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla izlenen açıkların uzaktan kod yürütülmesine imkan tanıdığını öne sürüyor. Sızdırılan bilgiler kapsamında ortaya çıkan ve "PHP2Shell" olarak adlandırılan bir istismar aracına ait videoda PHP altyapısını kullanan dev platformlarda kod çalıştırılabildiği iddia ediliyor. Bu yazılımlar arasında WordPress 7.1.3, MediaWiki 1.46.2, phpBB 3.3.17, Magento 2.4.9, Joomla 6.2.0, Laravel 13.36.0, Symfony 8.1.9, Drupal 11.4.10 ve WHMCS 9.0.9 yer alıyor. Siber güvenlik firması watchTowr, söz konusu açıkların varlığını doğruladığını ve en az birini kendi laboratuvar ortamında yeniden üretmeyi başardığını açıkladı.

Güvenlik şirketi Sansec, yamaların yayımlanmasının ardından ilk kitlesel saldırı dalgasının 15 dakika gibi kısa bir sürede başlayabileceğini öngördü. Bu yüzden de önlemlerin hızlı alınması gerektiğinin altı çizildi.

Nedir bu PHP?

PHP, internette gezindiğiniz web sitelerinin büyük bir kısmının arkasında çalışan bir proglamlama dili. Sitelerde arka planda devasa bir veri trafiği ve işlem yükü meydana gelir . PHP, tam da bu noktada internet sitelerinin sunucu tarafındaki işlemlerini yürütmek amacıyla kullanılan bir programlama dili olarak öne çıkıyor. PHP’nin teknik açıdan en kritik özelliklerinden biri sitelerdeki tüm karmaşık işleme süreçlerini kullanıcının yerel bilgisayarında değil, doğrudan uzak sunucuda gerçekleştirmesi. Dilin internetin %70’inde kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani çok yaygın. WordPress gibi ço kyaygın sistemlerde de kullanıldığını belirtelim.