Sponsorluğunu yaptığımız espor takımı Pcific, Lynch Eposts ile güçlerini birleştirerek League of Legends Arenası'na adım atıyor. Takım, 2. Lig'de boy gösterecek ana kadrosunu duyurdu.

2018 yılında kurulan ve Webtekno olarak sponsorluğunu üstlendiğimiz profesyonel espor kulübü Pcific, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, PUBG gibi oyunlarda faaliyet gösteriyor ve başarılara imza atıyordu.

Pcific Esports, bugün ise League of Legends arenasına adım attığını duyurdu. Kulüp, Riot’ın Yükselme Ligi’nin duyurmasının ardından ligin en büyük favorilerinden Lynch Esports ile güçlerini birleştirdiğini paylaşırken 2. Lig’de boy gösterecek kadrosunu açıkladı.

Pcific Lynch’in League of Legends’ta boy gösterecek kadrosu

David “Kirito (Sky)” Koppman

Eren “INTEREN” Öztürk

Ali Kaan “HOSTO” Dağ

Liu “ratel” Lei

Liu “junimos” Peng

Lig yarışının en güçlü adaylarından olan Lynch Esports, büyük transferler yaptı. Takım, 2 Çinli oyuncu Ratel ve Junimos ile kadrosunu sağlamlaştırırken Avusturya’nın tecrübeli üst koridor oyuncuus Kirito (Sky)’ı da kadrosuna kattı. Bir süredir birlikte çalışan PCIFIC ve Lynch, bugünkü duyuruyla birlikte artık Pcific Lynch olarak yoluna devam edecek.