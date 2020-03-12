Pixar’ın Yeni Animasyon Filmi Soul’un Fragmanı Yayınlandı

Pixar, bu yıl Onward’ın ardından ikinci animasyon filmini vizyona sokuyor. Soul, Onward’ın ardından 2020 yılının ikinci Pixar filmi olacak. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek Soul’un fragmanı yayınlandı.

Pixar, bu yıl iki animasyon filmi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Pixar’ın 2020 yılındaki ilk filmi Onward olmuştu. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Onward’ın ardından bugün de caz müzikten ilham alan animasyon filmi Soul’un fragmanı yayınlandı. Soul aynı zamanda Black Widow ve Jungle Cruise’ın ardından fragmanı yayınlanan üçüncü Disney filmi oldu.

Soul’da Jamie Foxx’un seslendirdiği caz müzisyeni olma hayalleri taşıyan bir öğretmenin macerasını izleyeceğiz. Joe, caz müzisyeni olmak için ilk fırsatı yakaladıktan sonra kaza geçirir. Kaza geçiren Joe’nun ruhu, You Seminar adlı bir bölgeye gönderilir. Bu noktadan sonra Joe’nun Tina Fey tarafından canlandırılan 22 ile beraber dünyaya dönme mücadelesini izleyeceğiz.

Pixar’ın eğlenceli animasyon filmi Soul’un senaryosunu Mike Jones ve Kemp Powers beraber yazdılar. Ünlü müzisyen Jon Batiste, Soul’un müziklerinin sorumluluğunu aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Pete Docker bulunuyor.

Filmin yönetmeni Pete Docker, Soul ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dinsel gelenekleri ve kültürel gelenekleri temsil eden bir süre insanla konuştuk ve ruhun ne olduğunu sorduk. Hepsi “buğulu”, “ruhani” ve fiziksel olmayan bir şey olduğunu söylediler. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşündük. Büyük bir meydan okumaydı. Ama şunu söylemeliyim ki ekip gerçekten bu kelimelerin yansıması olan ama aynı zamanda tanıdık olan şeyleri bir araya getirdi” dedi.

Caz müzikten ilham alan ve bol bol müzik dinleyeceğimiz animasyon filmi Soul, 19 Haziran’da vizyona girecek. Soul’un eğlenceli olacağına kesin gözü ile bakabiliriz.

Soul fragman: