İlk PlayStation'ı Unutulmaz Kılan 7 Efsane Özelliği

Sony’nin yıllardır zirveye oynayan oyun konsolu PlayStation serisinin beşincisi yolda. Yeni konsollar her ne kadar modern ve güzel gözükse de bir noktada “nerede o eski konsollar” sorusunu sorduruyor. Bugün efsane oyun konsolu PlayStation 1 özelliklerine değinecek ve kısa bir nostalji turu yapacağız.

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek olan PlayStation 5, her ne kadar ülkemizde satışa sunulacak en pahalı konsol olsa da heyecan fitilini ateşledi. Gerek SSD gerek diğer performans detayları ile adeta çağ açacak gibi görünen Playstation 5, oyun piyasasında çağ atlatacak ilk konsol olmayacak. Ancak bu özelliğini çok tanıdık bir isimden, ailesinin en büyük üyesinden alıyor: Playstation 1.

Oyun konsolu piyasasının Nintendo ve Sega tarafından domine edildiği zamanlarda bir anda tanıtılan Playstation 1, fazlasıyla başarılı ve uzun bir ömür geçirdi. Bundan yaklaşık 26 yıl önce piyasaya sürülen ve hala çoğu kişinin hatıralarında yer alan Playstation 1’i unutulmaz yapan özelliklerine göz atacağımız nostalji turuna başlıyoruz, kemerlerinizi bağlayın.

Playstation 1 oyun konsolunu unutulmaz kılan efsane özellikler:

Uzun ömürlü bir oyun konsolu,

İnanılmaz geniş oyun kütüphanesi,

Gran Turismo efsanesine erişim,

Piyasadaki başarısı,

İnsanı bazen çileden çıkaran disk okuma lensi,

Efsaneler efsanesi Crash Bandicoot,

Sonraki nesillere ilham veren kontrol cihazı.

Uzun ömürlü bir oyun konsolu:

Takvim yaprakları 3 Aralık 1994 tarihini gösterirken Playstation 1, Japonya’da piyasaya sürülmüştü. Tanıtıldığında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ancak Nintendo ve Sega’nın önderliğindeki piyasada fazla tutunamayacağı düşünülen Playstation 1, Japonya’da piyasaya sürüldüğünde satışları oldukça iyiydi. Daha sonra da takvim yaprakları 1995 yılını gösterirken PS1 batı ülkelerinde piyasaya sürüldü.

Başarılı bir çıkış yakalayan Playstation 1, yaklaşık 10 sene boyunca üretilmeye devam etti. Başarılı geçen on yılın ardından Sony, Playstation 1’in üretimini durdurdu ancak Playstation 1 için oyunlar çıkmaya devam etti. 2004 yılında üretimi durdurulan Playstation 1 için piyasaya sürülen son oyun 2006 yılında çıktı. 2007 yılının başlarına kadar satılmaya devam eden Playstation 1’in satışları daha sonra kesildi.

İnanılmaz geniş bir oyun kütüphanesi:

(Fotoğraftaki oyun, Playstation 1'in efsane oyunlarından C-12 Final Resistance)

Bir konsolun iyi olduğunu gösteren detaylardan biri de oyun kütüphanesinin ne kadar iyi olduğudur ve konu oyun kütüphanesine geldiği zaman Playstation 1’in başarısı kesinlikle görmezden gelinemez. Playstation 1, 2006 yılında çıkan en son oyunla birlikte toplam 7.918 adet oyun barındıran bir oyun kütüphanesine sahipti.

Oyun kütüphanesinin fazlasıyla geniş olmasının yanı sıra Playstation 1 oldukça iyi oyunlara sahipti. Bu oyunların arasında Final Fantasy 7, Crash Bandicoot, Gran Turismo gibi günümüze kadar gelebilen ve herkesin aklında yer eden efsane oyunlar bulunuyordu. Bu oyunlardan içeriğimizin devamında bahsedeceğiz.

Gran Turismo efsanesine erişim:

Playstation 1’in satışları her ne kadar iyiyse oyun konsolu için çıkan oyunların da satışları bir o kadar iyiydi. Oyun konsolu için çıkan oyunların birçoğu fazlasıyla seviliyor olsa da en çok satan oyunu merak ediyor olabilirsiniz. Playstation 1 oyun konsolu için piyasaya sürülen ve en çok satan oyun, günümüzde de serisi piyasaya sürülmeye devam edilen Gran Turismo idi.

Gran Turismo, şimdiki ismiyle Polyphony Digital (O zamanlar ismi Polys Entertainment idi) şirketi tarafından yayımlanan ilk yarış oyunu oldu. Grafikleri, oynanış dinamikleri ve yarış heyecanını dibine kadar hissettiren atmosferi sayesinde kendini sevdirmeyi başaran Gran Turismo’nun yapılmasında yalnızca 15 isim çalıştı. Geliştirme aşaması 5 yıl süren ve sonrasında piyasaya sürülen oyun, toplamda 10.85 milyon satılarak PS1’in en çok satan oyunu oldu. Seri, günümüzde de Playstation’a özel olarak piyasaya sürülmeye devam ediyor.

Piyasadaki başarısı:

Sony’nin efsane oyun konsolu, piyasaya sürüldüğünde çok da güzel oyunlara sahip değildi ancak yine de bu durum satışları negatif yönde etkilemedi. Japonya’da piyasaya sürüldüğü gün 100.000 üniteden fazla satmayı başaran Playstation 1, yaklaşık 6 ay sonra tamı tamına 2 milyon satışı aşmayı başarmıştı. Yanlış anlaşılma olmasın, bu sayı yalnızca Japonya sınırları içerisinde sayılan satış miktarını temsil ediyor.

Playstation 1 yavaş yavaş diğer ülkelerde de piyasaya sürülmeye başlandıkça satış miktarı hızla artmaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya çıktığı günden itibaren hızlı bir şekilde satılmaya başlanan Playstation 1, yalnızca ilk 4 ayında 800.000 ünite satmayı başardı.

İnsanı bazen çileden çıkaran disk okuma lensi:

Oyun konsolları, bilgisayarlar ve bunlar gibi tüm elektronik cihazlar kimi zaman donanımsal hatalar verebiliyor. Oyun konsollarındaki en bilindik hatalardan biri ise Playstation 1 kullanıcılarının başına geliyordu. Playstation 1 oyun konsolunun içerisinde bir lens bulunuyordu ve bu lens diski okumaya yarıyordu. PS1’e sahip birçok kişi bu lensin insanı bazen çileden çıkardığını kabul edecektir.

Öyle ki eğer PS1 oyun konsolunuz varsa ve bir sorun yaşıyorsanız, akla gelen ilk çözümlerden biri “Lense üfle geçer” lafıydı. Bilgisayar problemleri için “Format at geçer” nasıl yaygın bir çözümse, PS1 lensi için de üfleyerek temizlemek öyle yaygın bir çözümdü. Elbette böyle basit bir yöntemle sistem tamamen düzelmiyordu ancak eğer şanslı bir çocuksanız PS1’in lensi, siz üfledikten sonra oyunları çalıştırmaya başlayabiliyordu.

Efsaneler efsanesi Crash Bandicoot:

Playstation 1 denince aklınızda birden çok şey canlanıyor olabilir ancak bu oyun konsoluna sahip olan hemen herkesin sevdiği oyunlardan biri de Crash Bandicoot. Özellikle Crash Bandicoot 3: Warped ile oldukça iyi satış yakalayan Crash Bandicoot serisi, gelişim aşamasında oldukça fazla değişime uğramış ancak en sonunda günümüze kadar gelen karakterde karar kılınmıştı. Günümüzde bile Crash Bandicoot, remake versiyonları sayesinde hala birçok kişi tarafından sevilerek oynanabiliyor.

Sonraki nesillere ilham veren kontrol cihazı:

Her oyun konsolunun kontrol cihazı birbirinden farklı özelliklere ve tasarımlara sahip. Playstation oyun konsolunun geçmişten günümüze piyasaya sürülen tüm kontrol cihazlarında bulunan düğme tasarımlarına ilham veren de Playstation 1 ile gelen kontrol cihazı oldu. Daha sonra çıkan tüm Playstation kontrol cihazlarında da üçgen, kare, X ve O düğmeleri kullanıldı.

Kontrol cihazındaki düğmelerin böyle tasarlanmasının ardında aslında oldukça spesifik bir anlam vardı. Kontrol cihazının tasarlayıcısı olan Teiyu Goto’ya göre X ve O, onaylama ve iptal etme anlamlarına geliyordu. Bu nedenle neredeyse tüm PS1 oyun menülerinde bu tuşlar iptal etme ve onaylama işlevi görüyordu.