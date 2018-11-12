PlayStation 5'i Bekleyenler İçin Bir İyi Bir de Kötü Haber

Gelen bilgilere göre yeni Xbox ve PlayStation sürümleri için özel olarak piyasaya sürülecek yükseltilmiş Red Dead Redemption 2 sürümü, 2020 yılına kadar hazır olacak. Sorun şu ki Xbox ve PlayStation sürümleri, beklediğimizden daha geç piyasaya sürülecek.

Gelişmiş Nvidia grafik kartları ve güçlü Intel işlemciler ile PC’de oyun oynamak keyifli olsa da konsolda oyun keyfinin daima ayrı bir yeri olacaktır. Bu yüzdendir ki konsol oyuncularının gözü, Nvidia grafik kartı haberlerinden çok PlayStation 5 ve Xbox 2 üzerine odaklanmış durumda. Bu konuda konsol oyuncularına bir iyi bir de kötü haberimiz bulunuyor.

İyi haber şu ki, çevrimiçi bir kaynağa göre PlayStation 5 ve Xbox 2, 26 Ekim’de piyasaya çıkan ve o günden bu yana 17 milyon kopya satmayı başararak ilk oyunu geride bırakacağının sinyallerini veren Red Dead Redemption 2’nin yükseltilmiş bir sürümüne 2020 yılına kadar sahip olacak.

Bir dakika! Peki PlayStation 5 ve Xbox Two ne zaman piyasaya çıkacak?

Bu noktada konu birazcık karışmış durumda. Bazı kaynaklar, 2019 yılının başlarında PlayStation 5 duyurusunun gerçekleştirileceğini söylerken bazı kaynaklar bunun 2019 yılının sonunda gerçekleşeceğini, hatta 2020 yılına bile sarkabileceğini söylüyor. Peki elimizdeki en ‘gerçekçi’ bilgilere göre Sony ve Microsoft, yeni oyun konsollarını ne zaman tanıtacak?

Söylentilere PlayStation 5, 2018’in sonlarında tanıtılacak yeni Xbox’a rakip olmak için 2019’un başlarında piyasaya sürülecek. Ancak Microsoft, geçtiğimiz hafta sonu XO18 etkinliğini düzenledi ve yeni Xbox konsolu hakkında hiçbir şey söylemedi. Eğer yeni Xbox 2018’de gelecekse, en azından birkaç cümle konuşmalarını beklerdik.

Sonuç olarak Microsoft eğer sürpriz bir lansman etkinliği gerçekleştirmezse Xbox Two olarak adlandırılması beklenen yeni Xbox, 2018 yılı içinde duyurulmayacak. Dolayısı ile PlayStation 5 de 2019 yılının başlarında karşımıza çıkmayacak. Yani kötü haber, yeni oyun konsolları beklediğimizden biraz daha geç tanıtılacak.

Yeni PlayStation ve Xbox sürümleri tanıtıldığında yükseltilmiş Red Dead Redemption 2 sürümü muhtemelen oyuncularla buluşmaya hazır olacak. Dolayısı ile konsol oyuncularının PlayStation 5 ve Xbox Two’u sabırla beklemeleri için iyi bir neden bulunuyor. Her ne kadar bu durum heyecanı dindirmeye yetmese de.