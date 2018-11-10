Bir kere oynayanın bir daha vazgeçemediği nitelikte bir ambiyansa ve gerçekçi oynanışa sahip olan PUBG, 8 Aralık'ta PS4 platforma geliyor.

Kullanıcıları içine sürükleyen hayatta kalma oyunu türü Battle Royale'in, şu sıralar en çok popüleri her ne kadar Fortnite olsa da Battle Royale akımını tam olarak ilk başlatan ve hala da devam ettiren oyun PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) idi. Şimdiye kadar Windows, Xbox One, Android ve iOS platformunda mevcut olan PUBG, 8 Aralık'tan itibaren PS4 kullanıcılarını da bünyesine katacak.

PUBG'nin 8 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini 9 Kasım Cuma günü Amazon'un listeleme seçeneklerinden keşfeden Twitter kullanıcısı Wario64, daha önce de birçok bilgiyi ortaya çıkarmasıyla sektöre ün salmış bir kullanıcı. Wario64'ün bu bilgiyi ortaya çıkarması ve Twitter hesabından paylaşmasının ardından tahmin edileceği gibi Amazon tarafından siteden kaldırıldı.

Playstation sunucularında PUBG hakkında verilere rastlanması, PUBG'nin Kore Oyun Kurulu'nda PS4 skorlarına rastlanması ve PUBG'nin yapımcısı Bluehole şirketinin Sony ile görüşmeler yaptığını açıklamasının ardından Amazon'da PUBG'nin 8 Aralık'ta The Game Awards 2018'den bir gün sonra piyasaya çıktığı bilgisinin doğru olabilme ihtimali oldukça yüksek duruyor. Bluehole'dan hala bir açıklama gelmese de oyunun duyurusunu piyasaya sürülmesinden bir gün önce The Game Awards 2018 etkinliğinde gerçekleştirmesi muazzam ilgi çekecek bir eylem olur.