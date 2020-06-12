PlayStation 5'in tasarımı, bazı oyunseverlerden tam not almayı başarırken bazı oyuncular içinse tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu içeriğimizde, PlayStation 5 tasarımını tiye alan paylaşımları bir araya getirdik.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün düzenlediği bir etkinlikte büyük bir heyecanla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttı. Etkinlikler sırasında TV ünitelerinin yeni süsü olacak PlayStation 5 tasarımı da gün yüzüne çıktı. Bazı kesimler, PlayStation 5 tasarımına övgüler dizerken bazı kesimler ise PlayStation 5'in tasarımını 'zorlama' olarak değerlendirdiler.

PlayStation 5'in tasarımını beğenip beğenmemek tamamen oyuncuların kişisel tercihine kalmış bir durum. Ancak tasarımı beğenmeyen kişilerin en azından şu ana kadar seslerinin daha gür çıktığı söylenebilir. Zira şimdi sizlerle paylaşacağımız sosyal medya paylaşımları, tasarımı eleştirmek konusunda Sony'ye kesinlikle acımıyor.

PlayStation 5'in nihai tasarımı böyle olacak

Dürüst olmak gerekirse PlayStation 5'in tasarımı, konsol ortaya çıkmadan önce yayınlanan pek çok konsept tasarımdan daha şık ve göze hitap eden bir görüntüye sahip. Bununla birlikte konsolun pek de alışık olmadığımız tasarım dili, tasarım hakkındaki her türlü eleştiriyi de haklı çıkaracak türden.

PlayStation 5 tasarımını tiye alan sosyal medya paylaşımları

PlayStation 5 çılgınca görünüyor

Düzelttim

Üzgünüm

Wow

5 dakikadır buna gülüyorum.

PlayStation 5, 60 milyon dolara mal olan bir kampüs binasına benziyor.

Peki sizin PlayStation 5'in tasarımıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sizce Sony, PlayStation 5'le beklentileri karşılayabildi mi?