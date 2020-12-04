PlayStation 5'in Yeniden Satışa Sunulacağı Tarih Açığa Çıktı

E-ticaret sitelerinde yer alan bilgilere göre PlayStation 5, 11 Aralık tarihinde yeniden satışa sunulacak. Bu tarihlerin yalnızca ilgili e-ticaret sitelerinde mi yoksa ülke genelinde mi geçerli olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu ve satışa sunulur sunulmaz da tüm stoklar tükendi. İlk parti PlayStation 5’lerden birini alma şansı bulamayan oyunseverler yeni nesil konsolun stoklara yeniden ne zaman geleceğini merak ediyorlardı ki nihayet PS5’in Türkiye’de yeniden satışa çıkacağı tarih belli oldu.

E-ticaret sitelerinde yer alan bilgilere göre PlayStation 5, 11 Aralık itibarıyla Türkiye’de yeniden satışa sunulacak. Hatta söz konusu e-ticaret sitesi, ikinci parti PlayStation 5’ler için şimdiden ön sipariş toplamaya başlamış durumda. Ancak 11 Aralık tarihinin tüm Türkiye genelinde mi geçerli olacağı yoksa ilgili e-ticaret sitelerinin kendi stok tarihi mi olduğu bilinmiyor.

PlayStation 5, 11 Aralık'ta yeniden satışa sunulacak

Tasarımıyla, özellikleriyle ve oyunlarıyla duyurulduğu dünden bu yana çokça konuşulan PlayStation 5’in satışa çıkar çıkmaz tükenmesi, hem yurtdışında hem de Türkiye’de fırsatçıların avuçlarını ovuşturmasına neden olmuştu. Zira stokları tükenen PS5, ABD’de 25 bin dolara, Türkiye’de ise 15 bin TL’ye varan fiyatlardan karaborsaya düşmüştü.

Şu an için PlayStation 5’in yeniden stoklara geleceği tarih Sony Türkiye tarafından resmen açıklanmadığından 11 Aralık tarihine şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte, ilgili e-ticaret sitesi açık bir şekilde “11/12/2020 tarihinde stoklarımızda olacaktır. “ ibaresini kullanarak ön sipariş almaya başladığından karaborsaya fazla fazla para vermek istemeyenler için gün doğdu diyebiliriz.