Yalnızca iki gün önce fiyatı ve çıkış tarihi duyurulan PlayStation 5, ön siparişe sunulduğu perakende mağazalarında anında tükendi. Ancak bu yoğun ilginin arkasında oyuncular değil alışveriş botları yatıyor.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir çevrimiçi etkinlik ile resmi olarak tanıttı. Sony’nin açıklamasının ardından uluslararası hizmet veren pek çok perakendeci, PlayStation 5’i ön siparişe açtı ancak ön siparişe açılan tüm birimler kısa süre içinde tükendi.

PlayStation 5’e tüm dünyada yoğun bir ilgi olacağı beklenen bir şeydi ancak perakendecilerin herhangi bir açıklama yapmadan konsolu ön siparişe sunmaları ve sunulan birimlerin kısa sürede tükenmesi, PlayStation 5’i ilk alanlardan biri olmak isteyen oyun severleri pek de memnun etmedi. Peki, bu yoğun ilginin arkasında gerçekten de oyuncular mı var?

PlayStation 5, daha satışa sunulmadan karaborsaya düştü

Kotaku tarafından paylaşılan bir habere göre perakende mağazalarında ön siparişe sunulan PlayStation 5’lerin kısa sürede tükenmesinin asıl nedeni, fırsatçılar tarafından kullanılan alışveriş botları. Gerçek bir insan istediği ürünü bulup alışveriş sepetine ekleyene kadar defalarca sipariş verebilen bu botlar, stokların kısa sürede tükenip ürünün karaborsaya düşmesine neden oluyor.

eBay'deki 25 bin dolarlık PS5 ilanı

Kısa süre önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde PlayStation 5’in eBay’de karaborsaya düştüğünden ve 25 bin dolara yakın fiyat teklifleri aldığından bahsetmiştik. Kotaku tarafından paylaşılan bilgilere göre bu PlayStation 5’lerden çoğu, alışveriş botları ile hızlı bir şekilde defalarca PS5 ön siparişi veren fırsatçılara ait.

Kotaku’nun haberine göre alışveriş botları, özellikle koronavirüs nedeniyle çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte daha da popüler hale gelmeye başladı. Sony de bu durumun farkında olacak ki PlayStation 5 için perakendecilerden bağımsız kendi ön sipariş sistemini oluşturdu. Sony’nin kendi ön sipariş sisteminde her PSN kullanıcısının kendi ön sipariş URL’si olduğundan bir botun sisteme girip birden fazla PS5 siparişi vermesi mümkün olmuyor.

Alışveriş botlarına RTX 3080 ön siparişleri de kurban gitti

Üstelik alışveriş botlarından sadece PlayStation 5 ön siparişleri değil, NVIDIA’nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 3080 de etkilendi. Alışveriş botları nedeniyle RTX 3080 ön siparişleri hiç açılamadı desek yeridir. Zira botlar o kadar hızlı ön sipariş veriyorlardı ki ön sipariş sistemindeki ‘Çok Yakında’ yazısı direkt olarak ‘Tükendi’ yazısına dönüştü.

Xbox'tan Playstation 5'e ön sipariş göndermesi

PlayStation 5’in oyunseverlerden habersiz bir şekilde ön siparişe açılması ve ‘gerçek’ oyuncular tarafından satın alınmadan alışveriş botları tarafından kısa sürede tükenmesi, Sony’nin oyun konsolu pazarındaki en büyük rakibi Microsoft tarafından da görmezden gelinmedi ve Xbox resmi Twitter hesabı, paylaştığı tweet ile, “Endişelenmeyin, ön siparişlerin tam olarak ne zaman başlayacağını sizlere bildireceğiz.” diyerek Sony’ye göndermede bulundu.