PlayStation, bu hafta başında “Fırsat Çılgınlığı” ismi verilen indirim kampanyasını başlatmıştı. 13 Mart’a kadar devam edecek etkinlik kapsamında 2000’i aşkın oyun, %95’a varan oranda indirime girmişti.
Biz de kampanyada oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için bir liste yapalım dedik. Aşağıdan, 400 TL altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları görebilirsiniz. Eğer oyun alma niyetiniz varsa bunları kaçırmamanızı öneririz.
PlayStation Fırsat Çılgınlığı kampanyasında 400 TL altına alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Marvel's Spider-Man Remastered (PS5)
|466,78 TL
|270,73 TL (%42)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5)
|254 TL
|50,80 TL (%80)
|Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition (PS4)
|469 TL
|234,50 TL (%50)
|The Forest (PS4)
|595 TL
|178,50 TL (%70)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4)
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|A Way Out (PS4)
|1.049 TL
|157,35 TL (%85)
|Need for Speed Heat Deluxe Edition (PS4)
|3.899 TL
|194,95 TL (%95)
|Overcooked 2 (PS4)
|879 TL
|219,75 TL (%75)
|Far Cry 6 Gold Edition (PS4, PS5)
|809 TL
|202,25 TL (%75)
|Middle-earth: Shadow of War (PS4)
|1.399 TL
|167,88 TL (%88)
|Sable (PS5)
|875 TL
|350 TL (%60)
|Dying Light (PS4)
|529 TL
|158,70 TL (%70)
|Little Nightmares Complete Edition (PS4)
|1.049 TL
|262,25 TL (%75)
|Alien: Isolation (PS4)
|1.199 TL
|299,75 TL (%75)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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