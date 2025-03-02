PlayStation Fırsat Çılgınlığı kampanyasında 400 TL altına, yani bir yemek parası fiyatına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.

PlayStation, bu hafta başında “Fırsat Çılgınlığı” ismi verilen indirim kampanyasını başlatmıştı. 13 Mart’a kadar devam edecek etkinlik kapsamında 2000’i aşkın oyun, %95’a varan oranda indirime girmişti.

Biz de kampanyada oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için bir liste yapalım dedik. Aşağıdan, 400 TL altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları görebilirsiniz. Eğer oyun alma niyetiniz varsa bunları kaçırmamanızı öneririz.

PlayStation Fırsat Çılgınlığı kampanyasında 400 TL altına alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Marvel's Spider-Man Remastered (PS5) 466,78 TL 270,73 TL (%42) The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5) 254 TL 50,80 TL (%80) Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition (PS4) 469 TL 234,50 TL (%50) The Forest (PS4) 595 TL 178,50 TL (%70) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) 999 TL 399,60 TL (%60) A Way Out (PS4) 1.049 TL 157,35 TL (%85) Need for Speed Heat Deluxe Edition (PS4) 3.899 TL 194,95 TL (%95) Overcooked 2 (PS4) 879 TL 219,75 TL (%75) Far Cry 6 Gold Edition (PS4, PS5) 809 TL 202,25 TL (%75) Middle-earth: Shadow of War (PS4) 1.399 TL 167,88 TL (%88) Sable (PS5) 875 TL 350 TL (%60) Dying Light (PS4) 529 TL 158,70 TL (%70) Little Nightmares Complete Edition (PS4) 1.049 TL 262,25 TL (%75) Alien: Isolation (PS4) 1.199 TL 299,75 TL (%75)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.