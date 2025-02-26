PlayStation Store'un indirim dönemlerinden biri daha nihayet başladı ve sayısız oyun ciddi oranlarda indirimlere girmiş durumda.

Ülkemizdeki pek çok oyuncu, özellikle de konsol fiyatlarında oyunlara arka arkaya gelen zamlar sonrası ne yazık ki globale kıyasla oyunlara çok daha fazla para ödemek zorundalar. Oyun fiyatlarının her geçen gün daha da uçması nedeniyle düzenli olarak indirim kampanyaları kovalamaya başlandı ve Sony de PlayStation Store’da sık sık bu tarz kampanyalarla karşımıza çıkıyor.

Sevilen konsol üreticisi bugün de PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim dönemi ile daha karşımıza. Yeni 'Fırsat Çılgınlığı' indirimleri kapsamında büyük çoğunlukla bağımsız oyunlarda %80'e varan indirimler var.

PlayStation tarafında son zamanlarda birden fazla kez oyun fiyatlarının zamlanması nedeniyle bunun ilerleyen zamanlarda devam etme olasılığı da mevcut. Bu yüzden eğer bir PlayStation sahibiyseniz bu tarz indirim dönemlerini kaçırmamanızı öneriyoruz.

PlayStation Fırsat Çılgınlığı indirimlerine dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı STAR WARS Jedi Cross-Gen Bundle Edition 3.299,99 TL 824,99 TL (-%75) SONIC X SHADOW GENERATIONS 1.599 TL 1.199,25 TL (-%25) The Thing: Remastered 1.049 TL 839,20 TL (-%20) The Thaumaturge 1.199 TL 899,25 TL (-%25) Into the Radius 1.049 TL 692,34 TL (-%34) Supermarket Owner Simulator: Business 455 TL 250,25 TL (-%45) Predator: Hunting Grounds 699 TL 454,35 TL (-%35) Pacify 175 TL 131,25 TL (-%25) Only Up! 175 TL 105 TL (-%40) KILL KNIGHT 509 TL 254,50 TL (-%50) Techtonica 1.049 TL 692,34 TL (-%34) Besiege 699 TL 524,25 TL (-%25) Monster Train 875 TL 568,75 TL (-%35) Drift Master Simulator 525 TL 315 TL (-%40)

PlayStation Fırsat Çılgınlığı indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin indirimlerden dikkatinizi çeken oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.