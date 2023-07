PlayStation Store'da yüzlerce oyunda %75'e varan indirimlerle dolu Yaz İndirimleri başladı.

PlayStation'ın her yıl heyecanla beklediğimiz indirimlerinden olan Yaz İndirimleri, bu sene de pek çok oyunda hatrı sayılır indirimlerle geldi. Oyun fiyatlarının geldiği noktayı da düşünecek olursak, hepimiz oyun satın almak için indirim kovalıyoruz ve Yaz İndirimleri de bize tam olarak bunu sağlayacak gibi görünüyor.

İndirime giren oyunlar arasında başta AAA oyunlar olmak üzere her türden oyun var yani herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği kesin. Ayrıca oyunların yanında oyun paketleri gibi içeriklerde de güzel indirimler var. Gelin öne çıkan bazı fırsatlara göz atalım;

PlayStation Yaz İndirimleri'nde indirime giren oyunlar;

Normal fiyat: 1.049 TL

İndirimli fiyat: 734,30 TL

Geçtiğimiz yıl oyunseverlerle buluşan ve çıktığı andan itibaren oyun dünyasını adeta sallayan Elden Ring, aksiyon rol yapma türünde, karakter ve mekan tasarımlarından oynanış mekaniklerine kadar her detayıyla oyunseverleri kendine hayran bırakan bir oyun. Henüz oynamadıysanız, ne yazık ki 'ucuz' demeye dilimiz varmasa da, bu indirimli fiyattayken kaçırmamanızı öneririz.

Normal fiyat: 799 TL (PS4) 899 TL (PS5)

İndirimli fiyat: 639,20 TL (PS4) 719,20 TL (PS5)

Hem Harry Potter hayranlarının hem de açık dünya ve RPG hayranlarının heyecanla beklediği, kısmen hayal kırıklıkları yaratsa da yine de sunduğu evrenle denemeye değer bir oyun diyebileceğimiz Hogwarts Legacy, Harry Potter kitapları ve filmleriyle tanıştığımız büyülü evrende geçen keyifli bir yapım.

Normal fiyat: 469 TL

İndirimli fiyat: 154,77 TL

Henüz oynamayan varsa, sonsuz gibi gelen dünyası ve size oynadığınız karakter olma deneyimini sonuna kadar yaşatan oyunlardan biri olan Red Dead Redemption 2'yi mutlaka oynamalısınız. Çetelerle, silahlı soygunlarla ve Vahşi Batı temasıyla, Red Dead Redemption 2, güzel bir indirimle oldukça uygun bir fiyattan satışta.

Normal fiyat: 399 TL

İndirimli fiyat: 199,50 TL

Dizi sonrası yeniden popülerleşen The Last of Us Part II, post apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağınız, başarılı bir yapım. 2020'de çıkış yapan oyun, bugün de güncelliğini koruyor ve keyifli bir deneyim vadediyor.

Normal fiyat: 799 TL

İndirimli fiyat: 399,50 TL

Yaptığı talihsiz çıkışa rağmen gelen güncellemelerle toparlayan Cyberpunk 2077, distopik bir gelecekte, distopik bir şehirde çıkılan macera dolu bir yolculuğun kahramanı olmanızı sağlıyor. Henüz oynamadıysanız, mutlaka bir şans verin.

Normal fiyat: 400 TL

İndirimli fiyat: 160 TL

Eğlenceli ve iki kişi kafa kafaya verip keyifle oynayacağınız oyunlar listesinde epey yükseklerde kendine yer kapan bir oyun olan It Takes Two, bir anda küçülerek birer oyuncağa dönüşen bir çiftin, eski hallerine dönüp kızlarına kavuşabilmek için çıktıkları yolculuğu bize yaşatıyor. Ancak bu yolculuk son derece absürt, komik ve heyecanlı!

Normal fiyat: 619 TL

İndirimli fiyat: 383,78 TL

Yeni Spider-Man oyunu yoldayken, henüz oynamadıysanız Miles Morales de mutlaka deneyimlemeniz gereken oyunlardan biri. Peter Parker ve Miles Morales'in bir arada başlayan yolculuklarının ayrışmaya başladığı hikaye, üstün Spider-Man yetenekleriyle New York gökdelenleri arasında dolaştığınız macera dolu bir deneyime dönüşüyor.

Göz atmak isteyebileceğiniz diğer fırsatlar;