2001 yılında Microsoft, Windows XP’yi piyasaya sürdü. Bu işletim sistemi, Windows Me ve 2000’in ardından geldi. Ancak XP’nin temel amacı sadelikti.

Windows XP’nin o eski tasarımını hatırlamayan var mı? O ünlü arka planı, eski logosu, başlat menüsü… O zamanları özlediniz değil mi?

Peki Windows XP’yi özlememizin nedenleri gerçekten bu kadar mı yoksa arkasında daha teknik sebepler mi yatıyor?

Windows XP; yalnızca güvenlik, yenilik ve kullanım kolaylığına odaklanmıştı.

Temel olarak Windows’un daha sağlam ve kullanışlı güncellemesi olarak düşünülmüş olsa da yeni kullanıcı arayüzü ve birçok içsel değişiklik tanıttı. Bu sayede Windows XP, sıcak ve samimi enerjiye sahipti.

Sonuçlar çok olumlu oldu ve Windows XP, Microsoft’un en başarılı ve sevilen ürünlerinden biri oldu.

Destek 2015’te sona ermiş olmasına rağmen 150 milyondan fazla kullanıcı, XP’yi kullanmaya devam ediyordu.

ABD ordusu ve dünyadaki bilgisayarların %1'i, hâlâ Windows XP kullanıyordu. Peki neden?

XP’nin başarısı, geliştirilme sürecine ve yaklaşıma dayanıyordu. 1998 yılında başlayan bu süreç, Windows Me ve 2000’in ardından tüketiciler için tamamen MS-DOS’tan arındırılmış ilk Windows sürümünü oluşturma amacı taşıyordu.

MS-DOS, Windows işletim sistemlerinin temeli olmasına rağmen modası geçmiş ve güvenlik riski taşıyan yapıdaydı.

Microsoft, NT (Yeni Teknoloji) adı verilen yazılım serisine daha fazla odaklanmaya başlamıştı. XP, NT tabanlı ilk Windows sürümüydü ve kullanıcılarına daha güvenli ve kararlı platform sunuyordu.

Windows XP, uygun fiyatlı başlangıç maliyeti ve sağladığı özelliklerle birçok kullanıcıyı çekti.

Service Pack 2’nin piyasaya sürülmesi, XP’yi daha da kararlı hâle getirdi ve Windows Vista’nın başarısızlığı, XP’nin olumlu itibarını pekiştirdi. Vista’nın ardından birçok kullanıcı, XP’ye sadık kalmayı tercih etti.

Windows XP’nin başarısının en önemli faktörlerinden biri, uzun ömürlü olmasıydı. Microsoft’un yeni sürümlerinin pek başarılı olmaması, XP’nin desteğinin devam etmesine neden oldu.

Kullanıcılar, eski işletim sistemi kullanıyor olmalarına rağmen XP’nin güvenilirliğine güveniyorlardı. XP, düşük donanım gereksinimleri ve geniş yazılım desteği ile birçok kullanıcı için hâlâ cazip bir seçenek olmaya devam etti.

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