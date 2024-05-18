LG, akıllı saatler için ürettiği yeni bir ekran tanıttı. Bu ekran, 3 boyutlu görüntüler üretebilme yeteneği ile kullanıcılar için yepyeni bir dönemin başlamasını sağlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saat ekranını duyurdu. Bu akıllı saat ekranının eşsiz bir özelliği bulunuyor. Bu özellik, görüntülerin 3 boyutlu olarak gösterilebilmesini sağlayacak. Geleceğin akıllı saatleri, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

LG, bu tür bir teknolojiyi geliştirebilmek için daha çok artırılmış ve sanal gerçeklik cihazlarında gördüğümüz OLEDoS teknolojisini kullandı. Yapılan çalışma ile ekranın 3 boyutlu holografik görüntüler üretmesi sağlandı.

Ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil

LG, henüz erken aşamada olan akıllı saati ekranının nasıl bir deneyim sunduğunu da gösterdi. Etkinliğe katılan teknoloji editörleri, bu ekrandan fazlasıyla etkilendiklerini söylüyorlar. Yapılan açıklamalara yüksek kalite sunan ekran, gayet iyi ve alışılmamış bir deneyim vadediyor. Üstelik bu ekran, kullanıcı gizliliğini de ön planda tutuyor. Zira ekranın oluşturduğu 3 boyutlu görüntü, çevre tarafından algılanamadı.

LG'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı saat ekranının ne zaman süretime geçeceği belli değil. Ancak bu tür bir ekran teknolojisi ile kullanıcılar için yepyeni bir dönem başlamış olacak. Tabii bunun ne zaman gerçekleşeceğini zaman gösterecek.