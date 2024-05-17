Gizlilik ve hız odaklı anlık mesajlaşma uygulaması denilince akla hemen Telegram geliyor. Kullanıcıların gizliliklerine büyük önem veren Telegram, çeşitli güvenlik özellikleriyle desteklenince de karanlık işler için tercih edilen bir platform oldu. Peki, Telegram’da nasıl oluyor da herkes elini kolunu sallaya sallaya istediğini yapabiliyor?

500 milyondan fazla kişinin kullandığı Telegram, gerçekten de kullanıcılara hak ettikleri çevrim içi güvenliğe ulaşma şansı veriyor. WhatsApp gibi uygulamaların şifreleme ve güvenlik önlemlerinde uyguladığı yöntemler de özellikle gizli işler çevirmek isteyenleri Telegram’a yönlendiriyor.

DarkWeb olarak kullanılan Telegram’ın hangi özellikleri sayesinde tüm işler dönüyor ve buna nasıl engel olunamıyor?

Baştan çıkarıcı özellik: gizli sohbet

Telegram’ın kullanıcılarına sunduğu “gizli sohbet” özelliği, uçtan uca şifreleme ile korunuyor ve mesajlar sadece iletişimde bulunan taraflar tarafından görülüyor. Ayrıca bu mesajlar belirli bir süre sonra kendiliğinden silinebiliyor ve Telegram sunucularında hiçbir şekilde saklanmıyor. Bu da aslında özellikle gizliliğe duyarlı verilerin paylaşılması için oldukça ideal bir ortam sağlıyor.

Sınırsızlığa yakın özellikler sunuyor.

Telegram, kullanıcıların büyük boyutlu dosyaları (2 GB'a kadar) gönderebilmesine olanak tanıyor. Bu da yasa dışı materyallerin transferi için kullanılabilecek bir kapasite sunuyor ve platformun karanlık işler için kullanılmasının bir diğer nedeni oluyor.

Uygulamanın güçlü grup özellikleri de dikkat çekici. Kullanıcılar, 200 bin üyeye kadar gruplar oluşturabiliyor ve bu gruplar üzerinden bilgi paylaşımında bulunabiliyor. Organize suç örgütlerinin iletişim kurması ve koordine olması için geniş imkânlar böylelikle sunulmuş oluyor.

Gerçek kimlikler saklanabiliyor.

Telegram'ın bir diğer avantajı ise kullanıcı adı ile giriş yapma imkânı. Gerçek kimlikler gizli kalıyor ve kullanıcılar arası anonim iletişim sunuluyor. Ayrıca Telegram, kaynağı bilinmeyen telefon numaralarından gelen mesajları engelleme yeteneği ile kullanıcıların güvenliğini daha da artırıyor.

Telegram’da birçok şey paylaşılabiliyor.

Telegram kanalları sadece metin ve medya paylaşımı değil aynı zamanda geniş çaplı siber saldırı düzenlemekte araç olan botnet’ler gibi zararlı yazılımların dağıtımı için de kullanılıyor.

Bu durum da perakende ve e-ticaret gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için güvenlik tedbirlerini artırma ihtiyacını doğuruyor. Söz konusu işletmeler, müşteri verilerini korumak ve işlemlerini güvence altına almak için sürekli olarak yeni güvenlik önlemleri geliştirmek zorunda kalıyor.

Yakalanmak bir hayli güç.

Sonuç olarak, Telegram'ın sunduğu gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri, ironik bir şekilde yasa dışı faaliyetlerin ve siber suçların kolayca gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Binlerce kişinin gruplarda olması güvenlik güçlerinin de işini oldukça zorlaştırıyor.

Ayrıca karanlık işler kolayca ve iz bırakmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu da gün geçtikçe Telegram’ın popülaritesini arttırıyor. Tabii ki belirtmekte fayda var. Telegram, bu amaçla kurulan bir uygulama değil ancak sunduğu özellikler, kullanıcılar tarafından karanlık işlerde kullanılabiliyor.

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