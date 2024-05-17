Google, Minecraft'ın piyasaya sürülmesinin 15. yıl dönümü şerefine bir sürpriz hazırladı. Dileyenler, Google Arama'da Minecraft araması yapıp, oyun oynayabilirler.

17 Mayıs 2009 tarihi, video oyun dünyası için önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü o tarihte, "Cave Game" olarak isimlendirilen bir oyun piyasaya sürüldü. Bu oyun, yıllar sonra Minecraft hâline geldi ve dünyanın en çok satan oyunları arasına yerleşmeyi başardı.

ABD merkezli teknoloji devi Google da bununla ilgili olarak bir kutlama gerçekleştirdi. Google Arama'da karşımıza çıkan bu kutlamalar kapsamında "Minecraft" araması yaparsanız, oyunun küçük bir deneme sürümünü oynayabiliyorsunuz.

Google Arama'daki Minecraft oyunu böyle görünüyor

Minecraft araması yaptığınızda ekranın alt kısmında bir Minecraft simgesi görüyorsunuz. Bu simgeye tıkladığınızda sağ tarafta Minecraft karakterinin kolu yer alıyor. Tıkladığınız arama sonuçları, Minecraft yapılarına dönüşüyor. Bu yapılardeki bulutları, ağaçları kırabiliyorsunuz

Google'ın Minecraft ile ilgili sürpriz yumurtasıyla ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Eğer şu sıralar canınız sıkılıyorsa Google Arama'da Minecraft araması yaparak siz de oyun oynayabilirisiniz.