Yüksek bir binanın yanından geçerken aklınıza hiç “acaba yukarıdan kafama bir şey düşer mi?” diye bir düşünce geldi mi? Birçok insanın kafasında dönen bir soru bu aslında.

Özellikle yüksek katlı bir binanın en tepesinden aşağıya küçücük bir cisim bile atılsa bizi öldürme ihtimali kafamızı kurcalar.

Peki bir madeni para atılsa, bizi gerçekten de öldürebilir mi?

Yüksekten atılan cisim, düştükçe ivme kazanır mı?

Kilit soru bu aslında, ama önceden cevap verelim. Hayır, ele aldığımız durum hiç öyle değil. 400 metreden de 200 metreden de aşağı atılan bir madeni para, yüksekliği ne olursa olsun bize bir zarar veremez.

Daha da ilginci şu ki, madeni parayı 400 metreden de aşağı atsak aynı; 10 metre yükseklikten de atsak aynı ivmeyi yakalıyor. Yani, endişe etmenize gerek yok.

Peki bunun nedeni ne?

Sebebi cismin terminal hızı. Yüksekten aşağı düşerken hız kazanan cisimler elbette var, fakat bu her cisim için geçerli değil. Genelde bizler, cisim ne kadar yüksekten düşerse o kadar fazla ivme yakalayacağını düşünürüz. Ancak madeni paranın bu konuyla hiçbir ilgisi yok.

Virginia Üniversitesinde araştırmacılar, bu fikrin yanlış olduğunu doğrulamak için bir çalışma gerçekleştirdiler. Gökyüzüne bozuk para dolu bir helyum balonu salındı, rüzgârın çarptığı paralar, tıpkı bir yaprak gibi gökyüzünde süzülerek yere düştüler.

Madeni parayı aşağı bırakarak düşmesine izin vermek, fiziğin serbest düşme problemi konusunu kapsıyor.

Bu probleme göre, her bir cisim, sabit bir kütle çekim kuvveti etkisi altında düşer. Dolayısıyla da bir cismin kütle çekim kuvvetinin ne kadar olduğu, cismin ve dünyanın kütle çekim ivmesi ile çarpılarak bulunuyor.

1 TL’nin kütlesi 8.3 gram olduğundan Dünya, madeni paraya 81 milinewtonluk kuvvet uyguluyor. Bu madeni paranın ulaşabileceği maksimum hız ise 300 metrede 54 km olarak hesaplandı.

Peki para, yatay bir şekilde düşerse ne olur?

Para, dikey değil de yatay bir şekilde yere düşerse ulaşabileceği hız yine aynı. Bu da paranın metrelerce yükseklikten de atılsa aşağıda bulunan insanı öldüremeyeceğinin ufak bir kanıtı.

Kafatasının dayanıklılığı ve terminal hızdaki 1 TL'nin etkileri hakkındaki bilgilere dayanarak, bir insanın yüksekten düşen madeni paranın yarattığı basınç altında kafasının yarılmasının mümkün olmadığını belirleyebiliriz.

Bir nesnenin kinetik enerjisi, onun kütlesi ve hızının karesi ile doğru orantılıdır. Madeni paraların kütlesinin de oldukça küçük olduğunu hesaba katarsak ortaya oldukça düşük bir enerji miktarı çıkar.

Yani içiniz rahat olsun, yüksekten düşen bir bozuk para sizi ne yaralar ne de öldürür.

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