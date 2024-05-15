Bu içeriğimizde internete ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz mobil oyunları derledik. Listemizde her türden oyuna yer vermeye çalıştık.

Metroda, otobüste, yolda giderken canınız sıkıldığında, bu oyunlar imdadınıza yetişecek. Android ve iOS cihazlarınızda kolayca oynayabileceğiniz listedeki oyunlar, her yaştan oyunsever için uygun.

İster aksiyon ister strateji ister macera oyunları olsun, bu listede zevkle vakit geçirebileceğiniz bir oyun mutlaka bulacaksınız.

İnternetsiz oynanabilecek mobil oyunlar:

Tarihî savaş alanlarında bir strateji oyunu: 1942 Pacific Front

Geliştirici: HandyGames

Puan: 4.1

Eğer tarihî savaşlara ilgi duyuyorsanız ve kendinizi bir komutan olarak hayal ediyorsanız 1942 Pacific Front tam size göre. Bu oyunda; düşman hatlarını aşmak, stratejik hamleler yapmak ve en önemlisi tarihin tozlu sayfalarında bir iz bırakmak sizin elinizde. Hangi tarafta olursanız olun her kararınızın ağırlığını hissedeceksiniz.

Macera dolu bir şövalye yolculuğu: Apple Knight

Geliştirici: Limitless, LLC

Puan: 4.6

Elma mı dediniz? Hayır, bu bir meyve oyunu değil. Tam teçhizatlı bir şövalyenin macerası! Apple Knight'ta zindanları fethederken ejderhalar bile “Bu şövalye nereden çıktı?” diyecek. Renkli dünyaları ve akıcı oynanışıyla bu oyunun başından kalkamayabilirsiniz.

Mitolojik yaratıklarla dolu bir aksiyon RPG: Blade of God

Geliştirici: PG Soul Games

Puan: 3.5

Mitolojik canavarlar, tanrılar ve kahramanlar... Bu aksiyon dolu RPG'de, güçlü düşmanlara karşı mücadele edecek ve kahramanınızın gücünü artıracak eşyalar toplayacaksınız. Eski God of War oyunlarını aratsa da hâlâ gelişmesi gereken birçok kusuru bulunuyor ama yine de siz bir şans verin.

Heyecan dolu bir ralli deneyimi: CarX Rally

Geliştirici: CarX Technologies, LLC

Puan: 4.3

Hız severler toplanın, bu oyun tam sizlik! Carx Rally ile gerçekçi ralli deneyiminin tadını çıkaracaksınız. Farklı hava koşullarında ve zorlu pistlerde aracınızın kontrolünü sağlamak gerçek bir sürücülük becerisi gerektirir.

Oyunun gerçekçi fizik motoru ve detaylı araç ayarları, size ralli pilotu olma hissini sonuna kadar yaşatacak.

Sevimli bir kahramanla macera peşinde: Dadish 3

Geliştirici: Thomas K Young

Puan: 4.6

Bir turpun çocuklarını arayışını konu alan bu platform oyunu, hem çocukların hem de çocuk kalanların kalbini fethedecek. Renkli dünyası, eğlenceli müzikleri ve tatlı karakterleriyle Dadish 3, oynarken yüzünüzü güldürecek.

Post-apokaliptik bir yaşam kurma sanatı: Fallout Shelter

Geliştirici: Bethesda

Puan: 4.5

Dış dünya nükleer bir felaketle harap olmuşken Fallout Shelter’da yer altındaki sığınakta bir umut ışığı yaratıyorsunuz. Sığınak yöneticisi olarak; sakinlerinizi mutlu etmek, kaynakları yönetmek ve sığınak genişletmek tamamen sizin elinizde.

Bazen biraz stresli olsa da çocukların sığınakta koşuşturduğunu görünce bütün zorluklara değdiğini anlıyorsunuz.

Yavaş yavaş delirmenin eğlenceli yolu: My Friend Pedro: Ripe for Reve

Geliştirici: DevolverDigital

Puan: 4.7

My Friend Pedro: Ripe for Revenge, sizi muzunuzun intikam yolculuğuna ortak ediyor. Evet, yanlış duymadınız; bir muz! Bu benzersiz ve akılda kalıcı hikâyede, muzunuz Pedro'nun rehine alınan ailesini kurtarmak için çıktığı intikam dolu yolculuğa eşlik ediyorsunuz.

Akrobatik hareketler, zamanı yavaşlatma yetenekleri ve bolca ateş gücü ile düşmanlarınıza korku salarken Pedro'nun ailesini kurtarmak için zekice manevralar yapmanız gerekiyor.

Gizemli bir dünyada savaş sanatı: Otherworld Legends

Geliştirici: ChillyRoom

Puan: 4.5

Bu aksiyon dolu dövüş oyununda, çeşitli karakterlerle destansı bir maceraya atılıyorsunuz. Her karakterin benzersiz yetenekleriyle, gizemli labirentlerde düşmanlarınızla mücadele edeceksiniz. Oyunun etkileyici grafikleri ve sürükleyici hikâyesi, sanki başka bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Strateji ve savaşın mükemmel uyumu: REDCON

Geliştirici: HEXAGE

Puan: 4.1

REDCON, strateji oyunları ve savaş simülasyonlarının kusursuz birleşimi. Bu oyunda kendi kalelerinizi inşa ediyor ve düşman saldırılarına karşı savunma yapıyorsunuz. Her bir roketin yerini ve zamanını planlarken kendinizi gerçek bir komutan gibi hissedeceksiniz.

Dalgaların efendisi olarak sushi peşinde: Sushi Surf – Shred the Waves!

Geliştirici: Awfully Nice Studios

Puan: 4.4

Dalgalara hükmetmeye ve aynı zamanda balıklar peşinde koşmaya hazır mısınız? Oyunun canlı ve renkli grafikleri, sizi gerçeküstü bir sörf deneyimine sürüklüyor. Her yeni dalga, sizin için yeni bir meydan okuma ve daha fazla suşi anlamına geliyor.

Sizin de oynarken saatlerin nasıl geçtiğini anlayamadığınız mobil oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

İlginizi çekebilecek diğer mobil oyunlar listelerimiz: