Spotify, The Joe Rogan Experience isimli dünyanın en popüler podcast yayınındaki 'aşı karşıtlığı' yüzünden harekete geçmek zorunda kaldı. Platform, bu tür yayınlar için COVID-19'la ilgili gerçek bilgilerin yer aldığı kaynaklara yönlendirme yapacak. Ayrıca içerik üreticiler için de yeni kurallar getiriliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, ünlü podcast sunucusu Joe Rogan yüzünden karmaşık bir sürecin içerisine girdi. Son dönemlerde yaptığı podcast yayınlarında aşı karşıtlığı yapan Rogan, gelen tepkiler üzerine harekete geçmek zorunda kaldı. Şirket, COVID-19 ile ilgili yayınlarda kullanıcıları gerçek verilerin yer aldığı bir bilgi merkezine yönlendirmeye çalışacak.

The Joe Rogan Experience ismine sahip olan ve aylık indirme sayısı 200 milyonu aşan podcast yayını, çeşitli sanatçıların ve tıp dünyasının uzun zamandır tepkisini çekiyordu. Örneğin aralarında Neil Young ve Joni Mitchell gibi isimler bulunan bir grup sanatçı, şarkılarıın Spotify'dan kaldırılmasını istemiş, bilim insanları ise Spotify'a mektup yazmışlardı. İşte tüm bunlar, Spotify'ın harekete geçmesine yol açmış durumda.

Spotify, içerik üreticilere de yardımcı olacak

Spotify CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamalarda, "Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş dönemde denge sağlamak ve tıp ve bilim topluluklarından yaygın kabul görmüş bilgilere erişim sağlamanın zorunluluğumuz olduğunu net bir şekilde gördüm." ifadeleri kullanıldı. Ancak şirket, COVID-19'la ilgili veri merkezine nasıl bir yönlendirme yapılacağına dair bir bilgi vermedi. Bu özellik, Twitter veya Instagram'da gördüklerimize benzer şekilde kullanıcıya sunulabilir.

Daniel Ek, bu süreçte içerik üreticilere de yardımcı olacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Platform Kuralları güncellenecek ve içerik üreticilerin COVID-19'la ilgili işler yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği açık bir şekilde anlatılacak. Üstelik bu kurallar dinamik bir yapıda olacak. Bilim insanlarıyla dirsek temasında bulunacak olan Spotify, kuralların günün şartlarına uygun şekilde düzeltilmesini sağlayacak.