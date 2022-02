Polestar'dan Elon Musk ve Volkswagen Göndermeli Reklam Filmi

Elektrikli araç üreticisi Polestar, Super Bowl 2022 etkinliğinde elektrikli sedanı Polestar 2'yi tanıttı. Polestar'ın reklam filminde rakiplerine gönderme yapması dikkat çekti.

Dün gerçekleşen ve konserlerin yanında ilk kez gösterilen film/dizi fragmanları ve ünlü şirketlerin reklamlarıyla bolca konuşulan Super Bowl 2022’nin etkileri hissedilmeye devam ediyor. İçlerinde başta Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen Amazon yapımı dizi Lord of the Rings: The Rings of Power ve Marvel’ın merakla beklenen yeni filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın olduğu pek çok film ve dizinin fragmanları ilk kez Super Bowl 2022’de bekleyenleriyle buluştu.

Milyonların izlediği etkinlikte gösterilen reklamlardan birisi de Türk Hava Yolları’nın son süperkıta Pangea temalı, dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman’lı reklam filmi olmuştu. Etkinliğin dikkat çeken reklamlarından birisi de Super Bowl’a ilk kez çıkan ve Volvo’nun elektrikli otomobil üreticisi Polestar'ın elektrikli sedanı Polestar 2'yi tanıttığı reklam filmi oldu.

Reklam filmi, rakiplerine göndermelerle doluydu

Super Bowl 2022’de yayımlanan ve klasikleşmiş ‘gösterişli’ araba reklamlarına atıfta bulunan Polestar, reklamıyla geleneksel araba üreticilerinden farklı olacağını vurguladı. Polestar, reklam filminde güçlü rakipleri Tesla ve Volkswagen’e laf atmayı da ihmal etmedi.

“No Compromises” (Uzlaşma Yok) isimli 30 saniyelik reklamda Polestar, elektrikli sedan Polestar 2’nin görüntülerini gösterirken izleyenlere, normalde araba reklamlarında görmeye alışık olduğumuz klişelere yer olmadığını “Epik seslendirmeler yok” ve “Boş vaatler yok” gibi ifadelerle vurguladı. Bu iddialardan ikisinde Polestar’ın “Mars’ı fethetmek yok” diyerek Mars’a olan takıntısıyla bilinen Tesla CEO’su Elon Musk’a, “Dieselgate yok” diyerek ise 2015 yılında ‘Dieselgate skandalı’ olarak bilinen emisyon ihlali skandalına karışan Volkswagen’e gönderme yapması dikkat çekti.

Polestar 2'nin Super Bowl 2022'de gösterilen reklam filmi