Super Bowl fırtınası devam ederken yepyeni dizi ve filmlerin fragmanları da yayınlandı. Paramounth, Disney, Universal gibi dev şirketler, en yeni projelerini etkinlikler kapsamında gösterdiler. İşte Super Bowl'da yer alan tüm fragmanlar...

Dünyanın en çok ilgi gören spor müsabakalarından bir tanesi olan Super Bowl, nihayet gerçekleştirildi. Amerikan futbolu tutkunları için çok önemli olan etkinlik, yepyeni filmlerin fragmanları, Türk Hava Yolları gibi gibi dev şirketlerin reklamları gibi önemli detaylara da ev sahipliği yaptı. Şimdi sizlere, Super Bowl'da yayınlanan film ve dizi fragmanlarından bahsedeceğiz.

Sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Universal, Marvel, Paramounth gibi medya devleri, üzerinde çalıştıkları yapımlar için Super Bowl'a özel fragmanlar hazırladılar. Ayrıca Amazon Prime da bir fenomen haline gelen Yüzüklerin Efendisi efsanesinin yeni dizisi için bir fragman oluşturdu. Şimdi hep birlikte, o fragmanlara yakından bakalım.

Super Bowl'da yayınlanan fragmanlar:

Ambulance:

Ambulance, 8 Nisan'da vizyona girecek olan dikkat çekici bir film olarak karşımıza çıktı. Universal Pictures'ın üstlendiği film, bir ambulansı çalan iki hırsızın hikayesini anlatıyor. Aksiyon tutkunları, Ambulance için şimdiden sabırsızlanacaklar gibi görünüyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Marvel'ın merakla beklenen filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness da Super Bowl'da karşımıza çıktı. 6 Mayıs'ta vizyona girecek film, Dr. Strange hayranları tarafından iple çekiliyor.

Jurassic World: Dominion

10 Haziran'da vizyona girecek Jurassic World: Dominion için geçtiğimiz günlerde yeni bir fragman yayınlanmıştı. Universal, orijinal fragmanın kısa bir versiyonunu Super Bowl kapsamında yeniden gösterdi.

Moon Knight

Moon Knight, Marvel tutkunlarını etkileyecek yapımlardan bir tanesi. Dizi olarak karşımıza çıkacak yapım, 30 Mart'ta Disney Plus'ta yayın yapacak.

Nope [18+]

22 Temmuz'da vizyona girecek Nope, Universal tarafından üstlenilen yeni bir korku filmi projesi. Fragmanın bazılarımız için hassas olduğunu belirtelim.

Sonic the Hedgehog 2

Geçtiğimiz yıllarda çok konuşulan filmlerden Sonic the Hedgehog'un devamı niteliğinde olan Sonic the Hedgehog 2 de Super Bowl'da kendine yer buldu. Film, Ambulance ile birlikte, yani 8 Nisan'da vizyona girecek.

The Lost City

Paramount'un yaklaşmakta olan komedi-aksiyon filmi The Lost City, oyuncu kadrosu ile kendine hayran bırakmaya yetiyor. 25 Mart'ta vizyona girecek fimde Brad Pitt, Channing Tatum, Sandra Bullock ve Daniel Radcliffe gibi yıldızları göreceğiz.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Yüzüklerin Efendisi evreni için yeni bir dizi üzerinde çalışan Amazon Prime, Super Bowl'da milyonları etkilemeyi başardı. Diziyle ilgili detaylı içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.