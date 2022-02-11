Türk Hava Yolları, Morgan Freeman iş birliğinde yeni bir reklam filmi çekti. Pangea temalı reklam filminin küresel lansmanı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek 56. Super Bowl'da yapılacak. Ancak reklam, THY'nin sosyal medya hesaplarında şimdiden paylaşıldı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman ile yeni bir reklam filmi çekti. Gezegenimizin 300 milyon yıl önceki halini anlatan Pangea'yı konu alan reklam filmi, 56. Super Bowl etkinliklerinde gösterilecek. Türk Hava Yolları, bu reklamla 136 ülkedeki spor tutkunlarına kendini tanıtmış olacak.

Aslına bakacak olursak Türk Hava Yolları ile Morgan Freeman ilk kez bir araya gelmiyor. Ünlü aktör, 2017 yılında da Türk Hava Yolları'nın reklam filminde oynamıştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat tarafından yapılan açıklamalarda, Morgan Freeman nedeniyle de 6. kez Super Bowl'da yer alınacağı için de gururlu olunduğu ifade edildi.

Peki THY, neden Pangea temasını tercih etti?

Morgan Freeman, Türk Hava Yolları reklamında Pangea'nın ne olduğundan bahsediyor. Eski zamanlardan bahseden Freeman, 300 milyon yıl öncesinde Afrika ve Avrupa kıtasının olmadığını açıklayıp, o dönemlerde yalnızca Pangea'nın olduğunu ifade ediyor. Reklamın devamında ise Türk Hava Yolları'nın dünyada en çok ülkeyi birbirine bağlayan hava yolu şirketi olmasına atıfta bulunuluyor. Ve elbette; başta İstanbul olmak üzere Türk Hava Yolları rotasında olan pek çok ülkeden görüntüler de reklam filminde yer alıyor. Etkileyici reklam, milyonlarca seyircinin beğenisini kazanacak gibi duruyor.

Türk Hava Yolları'nın Morgan Freeman'lı reklamı, an itibarıyla kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılmış durumda. Ancak reklamın küresel lansmanı, 14 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Eğer Super Bowl hayranıysanız ancak o güne kadar beklemek istemiyorsanız, hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

İşte Türk Hava Yolları'nın yeni reklamı: