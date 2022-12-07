“Katil Robot” ile Öldürme Yetkisi Veren Yasa İptal Edildi

San Francisco Polis Departmanı, 'gerekli durumlarda' şüphelileri silahlı robotlarla öldürmek için onay almıştı. Bugün, bu kararın önüne geçildi.

Robotların silahlandırılması dünya çapında tartışılan bir konu olmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD’den çarpıcı bir haber gelmişti. ABD’nin en büyük kentlerinden San Francisco'nun Polis Departmanı, robotları öldürmek için kullanmak üzere resmen onay almıştı.

San Francisco Polis Departmanı, konu hakkında henüz geçtiğimiz hafta resmi başvuruda bulunmuştu. Onaylanan uygulamayla robotlar; vatandaşların, yetkililerin veya herhangi bir kolluk kuvvetinin hayatını tehlikeye sokan şüphelileri öldürmek için kullanılabilecek idi. Fakat bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

GÜNCELLEME: San Francisco yönetimi kararı geri çekti:

San Francisco şehir yönetimi, süpervizörler tarafından onaylanan kararı yaptıkları yeni oylamada yürürlüğe almama kararı aldı. Bu karar, beklendik bir karar değildi. Zira ikinci oylama, genellikle süpervizörlerin oylamasının 'kopyası' olarak anılıyordu.

Peki neler yaşanmıştı?

Yeni karar, yeni tartışmalara da yol açmıştı:

SF'de kullanımda olan bomba çözücü robotlar.

San Francisco’da verilen onay, yeni tartışmalara da yol açtı. Kararı destekleyen isimlerden Rafael Mandelman, karara karşı çıkanların halk gözünde “polis karşıtı” olarak gözükebileceğini dile getirdi. Karara karşı çıkan Shamann Walton ise polis karşıtı olmadığını, “siyahilerden yana” olduğunu paylaştı.

Walton, bu sözüyle aslında robotların, ABD polisinin en büyük eleştirilen noktaları olan siyahilere karşı tavrında rol oynayabileceğini öne sürdü.

Yasada ayrıca polis departmanında görev yapan ve göreve başlayacak tüm robotların da listesi meclise sunuldu. Listede 12 adet silahsız bomba imha robotu yer alırken 5 adet de makineli tüfek ve bombatar gibi donanımlara sahip “muharebe robotları” yer aldı. Ayrıca bu robotların standart robotların silahlandırılmış versiyonu olmadıkları ve tüm muharebe robotlarının askeri standartlara göre üretildiğinin de altı çizildi.

ABD'de daha önce de aynı karara imza atılmıştı, ancak kısa süre sonra geri çekilmişti:

Oakland Polis Departmanı, henüz geçtiğimiz ekim ayında aynı kararı onaylatmayı başarmıştı. Fakat Departman, herhangi bir gerekçe sunmadan kararı geri çekmişti.

En büyük robot üreticileri, robotların silahlandırılmasına karşı çıkmıştı: