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Porsche CEO’sundan Elektrikli Otomobil Sevenleri Kızdıracak Açıklama

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Porsche, yeni süper spor otomobilinde müşteri talebi olmadığı için tamamen elektrikli motor seçeneğine yer vermeyeceğini duyurdu.

Porsche CEO’sundan Elektrikli Otomobil Sevenleri Kızdıracak Açıklama
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomotiv sektöründe elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam etse de lüks ve süper spor otomobil segmentinde dengeler değişiyor. Taycan ve Macan gibi modellerle elektrikli atağını sürdüren ve 718 serisini tamamen elektriğe geçirmeye hazırlanan Porsche, ürün gamının zirvesinde konumlanacak yeni süper otomobili için kesin bir sınır çizdi.

İkonik 911 modelinin üzerinde yer alacak yeni ortadan motorlu amiral gemisinin tamamen elektrikli bir versiyonu üretilmeyecek. Konuya dair oldukça net konuşan CEO Michael Leiters, bu kararın arkasındaki temel nedeni şu sözlerle açıkladı: “Bu platformda tamamen elektrikli bir versiyon yer almayacak; çünkü bu segmentte müşterilerden elektrikli bir modele talep yok.”

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Porsche CEO’sundan Elektrikli Otomobil Sevenleri Kızdıracak Açıklama
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Motor seçenekleri gizemini koruyor ama içten yanmalı kesin

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Elektrikli araçları geniş kitlelere sunmak ile süper spor otomobil müşterilerini içten yanmalı motorlardan vazgeçirmek arasındaki farkı kabul eden Porsche, bu projede müşteri beklentilerini ön planda tutuyor. Geleneksel motor severleri sevindirecek haber ise yeni altyapının yüksek esnekliğe sahip olması. "Mission S" ismiyle anılan projenin donanımı; saf içten yanmalı üniteleri, standart hibrit sistemleri ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) çözümleri destekleyecek.

Şirket henüz kesin güç ünitesi konfigürasyonunu açıklamasa da aracın ağır bir batarya paketi yerine içten yanmalı bir motor etrafında şekilleneceği kesinleşti. Porsche, safkan elektrikten tamamen kopmasa da müşterilerin motor sesi, anlık tepkiler ve sürüş karakteri aradığı tepe segmentte elektrikli gücü dayatmaktan kaçınıyor.

Diğer markalar da geri adım atıyor

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Süper ve hiper otomobil pazarında elektrikli araçlara olan ilgisizlik yalnızca Porsche ile sınırlı değil. Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, elektrikli araçları "pahalı bir hobi" olarak nitelendirip pazarın ve müşteri kitlesinin henüz buna hazır olmadığını belirterek 2+2 düzenindeki Lanzador modelini tamamen elektrikli üretmek yerine hibrit olarak yeniden tasarlamaya yöneldi.

Benzer şekilde Pagani de elektrikli bir Utopia modeli üzerine yıllarca süren çalışmalarını, bayilerden ve zengin müşterilerden hiçbir ilgi görmemesi üzerine rafa kaldırdı. Hırvat üretici Rimac da planlanan 150 adetlik Nevera üretimini talep yetersizliği sebebiyle 71 adette bırakmak zorunda kalarak bu krizin somut bir örneği oldu. Dudak uçuklatan hızlanma verilerine ve ileri teknolojiye rağmen, tepe segmentteki alıcılar için içten yanmalı motorun ruhu ve kükremesi vazgeçilmez bir tercih olmaya devam ediyor.

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