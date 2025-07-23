Porsche efsane modeli 911’in adını başta 901 olarak planlarken neden değiştirmek zorunda kaldı? Tüm ayrıntılarıyla anlatıyoruz.

Bugün lüks otomobil dendiğinde akla gelen ilk markalardan Porsche. Porsche’nin akla gelen ilk modellerinden biri ise 911.

Ancak Porsche 911’in ortaya çıkış hikâyesinde ismiyle ilgili ilginç bir detay bulunuyor. Ve konunun Peugeot ile de bağlantısı var. Gelin otomotiv tarihinde kısa bir yolculuğa çıkarak perde arkasını aralayalım.

1948’de otomobil üretmeye başlayan Porsche, 1960’da farklı bir otomobil yapmak istedi.

Aslında Alman üretici için işler gayet yolunda gidiyordu. Markanın ilk seri üretim otomobili olan 356, tam 17 yıl boyunca üretilmiş, satış oranları ve yarışlarda büyük bir başarı göstermişti. Buna rağmen modelin yüzü eskimiş, marka da yeni bir arayışa girmişti.

Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin torunu Ferdinand (Butzi) Porsche, yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Üretilecek otomobilin tasarımını da bizzat kendisi yaptı. 'Type 901' adı verilen bu proje, aslında bugün bildiğimiz 911’in ta kendisiydi. Ancak Porsche, projeye bu isimle devam edemedi. Çünkü bir başka büyük otomobil üreticisi Fransız Peugeot, model numaralarında ortadaki '0' kullanımını resmî olarak tescil ettirmişti. Yani ortasında 0 bulunan üç haneli numaraları yalnızca Peugeot kullanabiliyordu.

Porsche, 0’ı 1 olarak değiştirdi.

Aslında Peugeot’un bu tescili, yalnızca Fransa’da geçerliydi. Yani Porche Fransa dışındaki ülkelerde 901 adını kullanabilirdi. Ancak böyle yaparlarsa modelin isminin tutarsız olacağını düşünüyorlardı. Ve ortadaki 0’ı 1 ile değiştirdiler. Bunun sebebi de model çoktan tanıtıldığı için ismini komple değiştirmek istememeleriydi. Yalnızca tek bir sayıyı değiştirerek bu sorunu arkalarında bıraktılar.

Bugün 911, Porsche için ikonik bir hâle geldi.

Modelin 930, 964, 993 gibi farklı versiyonları da üretildi. Peugeot da 308, 508 gibi isminin ortasında 0 bulunan modelleri kullanmaya devam ediyor.

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