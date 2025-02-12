Porsche, 911 Dakar serisine hibrit motorlu yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Yeni modelin teknik detayları ortaya çıktı.

Porsche, 911 Dakar serisine yeni bir model eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre bu yeni modelde hibrit bir motor kullanılması planlanıyor.

Porsche, yeni bir Dakar modeli ile karşımıza çıkacak. Porsche'nin, önceki Dakar üretiminin sınırlı sayıda olmasına rağmen off-road konseptini devam ettirme kararı aldığı belirtiliyor.

Yeni bir Dakar modeli ile geliyor

Alman üreticinin yeni modeli, 911 GTS'te yer alan T-Hybrid güç ünitesine sahip olacak. Bu hibrit sistem, 3.6 litrelik turboşarjlı düz 6 motor ve 8 ileri çift kavramalı şanzıman ile birlikte çalışıyor. Ayrıca, daha küçük bir elektromotorun turbonun daha hızlı tepki vermesini sağladığı ifade ediliyor. Mevcut 911 Dakar, 3.0 litrelik motoruyla 480 beygir gücü üretirken, hibrit sistemli yeni modelin 541 beygir gücü ve 610 Nm tork sunacağı belirtiliyor.

Yeni modelin artan güç ve elektrik desteği sayesinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresinin 3.4 saniyenin altına düşmesi bekleniyor. Porsche CEO’su, daha önce Dakar için yeterli talep olması durumunda yeni modellerin gelebileceğini söylemişti. Porsche’nin yeni arazi modelini ise yıl sonunda satışa sunması planlanıyor.